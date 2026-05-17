英足盃│曼城時隔7年再做國內盃賽雙冠王 哥迪奧拿：望到三冠希望﹗

曼城在周六英格蘭足總盃決賽1:0擊敗車路士，連同3月尾摘下的聯賽盃，時隔7年再次於同一季取得兩項國內盃賽冠軍。該隊領隊哥迪奧拿更成為歷史上首位2次完成單季國內雙冠的教頭，名留青史；同時他合共贏得3個英足盃和5個英聯盃，是前曼聯功勳領隊費格遜以外，第2位於兩項比賽至少贏出3次的主帥。這名西班牙籍教頭還指，贏得今季第2冠後，看到3冠的希望，想後上取得英超冠軍。

曼城時隔7年再奪國內盃賽雙冠

3月尾的聯賽盃決賽，曼城2:0擊敗阿仙奴捧盃，今場亦靠翼鋒安東尼施美安一箭定江山，1:0氣走車路士奪冠。哥迪奧拿繼2018至19球季後，再次率領藍月取得兩項國內盃賽冠軍，他亦成為英格蘭足球史上首位2度於同一賽季實現國內雙冠王的教頭。而他加入曼城10年，合共贏得5個聯賽盃和3個足總盃冠軍，是繼5奪英足盃、4取英聯盃的費格遜後，另一位同時贏得兩賽超過3次的教頭。

哥迪奧拿創歷史 領軍2次成國內盃賽雙冠王

而藍月在過去兩季的足總盃決賽分別不敵曼聯和水晶宮，今季終於重奪冠軍，哥帥矢言：「其實我覺得上季對水晶宮，甚至乎是前季對曼聯，我們的表現都比今場好，但足球就是這樣，有時候踢得平平卻拿到冠軍。車路士今場非常出色，只我們在重要時刻取得入球，這就是足球。」

為英超不會慶祝奪冠

完成國內盃賽雙冠後，曼城今季餘下目標就是反壓阿仙奴於英超封王，球隊目前落後2分，周二倒數第二輪就會作客般尼茅夫，哥迪奧拿表示會立即備戰不會慶祝：「我想慶祝，但必須要馬上返回曼徹斯特，所以一杯啤酒都不可以喝。我們會在英超結束後的周一慶祝，和贏得聯賽冠軍的女子隊一起舉行勝利巡遊。」哥帥還指這個足總盃冠軍，令他們看到英超奪冠的希望，「球員們的表現和鬥志，讓我於英超都看到希望。」