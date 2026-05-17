亞冠2│C朗加盟艾納斯後14項比賽0冠 教練堅稱：聯賽冠軍先係最重要﹗

葡萄牙巨星C朗拿度過往是冠軍收割機，但加盟艾納斯後卻成為錦標絕緣體，連同周六的亞冠2，他登陸沙特阿拉伯球壇逾3年，參加了14場比賽都未能取得冠軍。幸好此子在周四沙特聯尾輪有望取得首冠，艾納斯贏波肯定封王，其教練捷治捷西斯(Jorge Jesus)亦指失落亞冠2冠軍雖然失望，但聯賽冠軍才是最重要的目標。

C朗為艾納斯出戰14項比賽0冠

C朗拿度職業生涯共有33個球會和國家隊錦標，但他於2023年1月加盟艾納斯後，一直未能取得正式比賽冠軍。期間他參加了14項比賽，全數都未能奪冠，今季沙特超級盃和亞冠2都屈局亞軍，幸好他有望破荒。艾納斯目前於沙特聯以83分高踞榜首，比次席希拉爾多2分，他們在周四尾輪於主場鬥下游球隊達馬克FC，贏波肯定可以封王；就算未能全取3分，只要希拉爾作客艾費哈失分，亦可以取得冠軍。

周四有望奪首冠 贏波肯定封王

艾納斯教練佐治捷西斯指聯賽冠軍才是最重要：「由賽季初開始，我們就為聯賽冠軍而戰，這點我們非常清楚。周四的沙特聯賽最後一輪才是最重要，我們會全力備戰，相信球員們到時會充滿鬥志。」這名葡萄牙籍教頭還指球隊今場受傷病問題困擾，有多人患流感影響狀態，最終才會輸波失冠。