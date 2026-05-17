亞冠2│艾納斯0:1大阪飛腳失冠 C朗拿度人無領取亞軍獎牌│有片

周六亞冠二級聯賽(亞冠2)決賽在沙特國王大學球場上演，佔有主場之利的沙特阿拉伯豪門艾納斯全場起腳20次，6次命中目標卻夥粒無狀，反觀日職大阪飛腳1次中目標攻門就轉化成入球贏1:0，後者首奪此賽事冠軍。艾納斯攻擊皇牌C朗拿度再與冠軍無緣，加盟球會與未嘗正式比賽冠軍，他在賽後沒有等待頒獎視就自行返回更衣室，當大軍領軍亞軍獎牌時，不見他的蹤影。

📽️ Así ha acabado hoy Cristiano tras la derrota. Absolutamente devastado.



Ánimo @Cristiano, seguro que la Liga Saudí caerá de tu ladopic.twitter.com/cceWaY1mHl https://t.co/eNruLUtWrZ — Madrid Sports (@MadridSports_) May 16, 2026

艾納斯主場失冠 C朗表現差

艾納斯今場精銳盡出，C朗拿度、祖奧菲歷斯和沙迪奧文尼俱正選踢足全場，法國翼鋒京士利高文亦在66分鐘替補出場。然而這條豪華鋒線全場努力鑽營都未能取得入球，更被大阪飛腳的土耳其中鋒曉密特於30分鐘射入全場唯一入球，艾納斯最終輸0:1，未能在主場奪冠。

賽後獨自離場 沒有領取亞軍獎牌

C朗再與冠軍擦身而過，他今場的表現亦未如理想，5次射門俱未能命中目標，當中錯失2個黃金機會。同時他10次失去控球權，3次地面對抗，以及1次爭頂都失敗。未知這名41歲葡萄牙鋒將是否因為表現差而心情欠佳，當隊友在球場等待頒獎禮時，他獨自離場返回更衣室。之後大阪飛腳列隊歡迎艾納斯球員上台領頒，但未見C朗蹤影，沒有領取獎牌。