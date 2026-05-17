英超｜沙比阿朗素將成車路士主帥 料簽約4年
更新時間：07:39 2026-05-17 HKT
發佈時間：07:39 2026-05-17 HKT
發佈時間：07:39 2026-05-17 HKT
根據《天空體育》的報道，沙比阿朗素與車路士達成協議，將於7月1日起出任球隊主帥，簽約4年。
車路士自上月解僱羅仙尼亞後，以U21教練麥法蘭代領軍至季尾，期間一路尋覓新帥人選。車路士目前排在聯賽榜第9位，落後第7位的白禮頓4分，來季歐戰資格危危乎。他們在今晨的足總盃決賽，又以0：1不敵曼城，今季無緣錦標。
7月1日履新
「藍戰士」將目標放眼來季，《天空體育》指預計周日將會宣布，來季由沙比阿朗素領軍的消息；他與車路士簽約4年，將於7月1日履新，帶領球隊季前操練。據報沙比阿朗素的頭銜將是領隊而非主教練。
曾領利華古遜不敗封王
沙比阿朗素於2022年在利華古遜，正式展開一隊的領隊生涯，領軍以全季不敗的戰績贏得德甲，並奪得德國盃和德國超級盃冠軍，於2023/24球季殺入歐霸決賽但不敵阿特蘭大飲恨。他於去年6月轉投皇家馬德里，但執教8個月左右被炒，賦閒至今；皇馬今季最終無緣任何錦標。
最Hit
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
2026-05-15 19:07 HKT
年輕夫婦離家自住 始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
2026-05-15 17:43 HKT
90後夫妻同染罕見病致癱 疑與嗜食海鮮養一寵物有關
2026-05-16 07:00 HKT