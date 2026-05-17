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英超｜沙比阿朗素將成車路士主帥 料簽約4年

足球世界
更新時間：07:39 2026-05-17 HKT
發佈時間：07:39 2026-05-17 HKT

根據《天空體育》的報道，沙比阿朗素與車路士達成協議，將於7月1日起出任球隊主帥，簽約4年。

沙比阿朗素曾帶領利華古遜，以全季不敗佳績奪得德甲冠軍。法新社
沙比阿朗素曾帶領利華古遜，以全季不敗佳績奪得德甲冠軍。法新社
沙比阿朗素將出任車路士領隊。法新社
沙比阿朗素將出任車路士領隊。法新社
沙比阿朗素帶領皇馬8個月後被炒。法新社
沙比阿朗素帶領皇馬8個月後被炒。法新社

車路士自上月解僱羅仙尼亞後，以U21教練麥法蘭代領軍至季尾，期間一路尋覓新帥人選。車路士目前排在聯賽榜第9位，落後第7位的白禮頓4分，來季歐戰資格危危乎。他們在今晨的足總盃決賽，又以0：1不敵曼城，今季無緣錦標。

7月1日履新

「藍戰士」將目標放眼來季，《天空體育》指預計周日將會宣布，來季由沙比阿朗素領軍的消息；他與車路士簽約4年，將於7月1日履新，帶領球隊季前操練。據報沙比阿朗素的頭銜將是領隊而非主教練。

曾領利華古遜不敗封王

沙比阿朗素於2022年在利華古遜，正式展開一隊的領隊生涯，領軍以全季不敗的戰績贏得德甲，並奪得德國盃和德國超級盃冠軍，於2023/24球季殺入歐霸決賽但不敵阿特蘭大飲恨。他於去年6月轉投皇家馬德里，但執教8個月左右被炒，賦閒至今；皇馬今季最終無緣任何錦標。

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