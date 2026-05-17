蘇超｜赫斯9月起領跑惟煞科戰失冠 些路迪末段轟兩球後上封王

蘇超煞科焦點落在些路迪主場迎戰赫斯的榜首大戰，赫斯今場只要和波即可贏得隊史自1960年以來首個聯賽錦標。可是，客軍於87及98分鐘失守，最終以1：3落敗，被賽前排次席的些路迪以2分反壓；些路迪贏得蘇超五連霸。

赫斯先開紀錄。美聯社

經VAR翻看後判前田大然的入球成立，他隨即激動慶祝。美聯社

哥林奧士文尼將皮球送入空門，助些路迪反勝3：1。美聯社

些路迪蘇超五連霸。美聯社

赫斯和波即可奪冠

赫斯於9月起長踞蘇超榜首，原本有望打破些路迪和格拉斯哥流浪的長年壟斷，今場作客些路迪他們只需要和局即可封王。上半場43分鐘，客軍更憑沙基蘭的入球打開紀錄，增添奪冠希望。可是，最終他們帶着遺憾離開些路迪主場。

前田大然助些路迪反超前

些路迪先於上半場補時4分鐘，些路迪先憑艾尼安祖斯的12碼扳平，兩軍半場各一言和。下半場87分鐘，前田大然於接應左路傳中，門前撞射入網；起初旁證舉旗示意越位，入球無效，但經VAR翻看後判為入球。這個入球助些路迪反超前2：1之餘，球隊在聯賽榜亦以兩分反壓赫斯，若以同樣比數完場，蘇超冠軍將落在些路迪手上。

但赫斯之後無法爭取入球扳平，於最後一擊連門將舒禾路也壓上前進攻，但赫斯的罰球被些路迪解圍，之後主隊反擊，最後由哥林奧士文迪將皮球送入空門，判赫斯「死刑」。些路迪最終以3：1反勝赫斯，於聯賽榜以兩分反壓對手封王。