西甲｜利雲度夫斯基宣布季後離開巴塞 「永不忘記球迷愛戴」

巴塞隆拿寔布，羅拔利雲度夫斯基將於季後離隊。這名37歲波蘭前鋒於社交媒體感動發文，「將永遠不會忘記球迷的愛䵧」。

利雲度夫斯基助巴塞衛冕西甲。美聯社

利雲度夫斯基今季於西甲貢獻13入球3助攻。美聯社

利雲度夫斯基效力4季後將離開巴塞。美聯社

利雲度夫斯基於Instagram發文表示：「經歷充滿挑戰和刻苦的4年，是時候向前看了。4年3冠，我將帶着任務完成的感覺離隊。我將永遠不會忘記，球迷從我加盟第一日起的愛戴。感激陪伴我走過這4年的每一個人。」據報利雲度夫斯基在發文前，已將決定告知隊友，並在周初的操練時向隊友們發表感言，形容在巴塞4年「最不可思議的章節」。

191場入119球

「羅拔仔」於2022年以5000萬歐元，由拜仁慕尼黑轉投巴塞隆拿，上陣191場轟入119球，在隊史入球王排行榜上位列第14位。他在巴塞4年為球隊贏得3座西甲、1座西班牙盃，以及3座西班牙超級盃；他今季於西甲貢獻13入球3助攻，協助巴塞衛冕西甲。球隊今季最後一場主場作賽，是今晚深夜鬥貝迪斯，屆時利雲度夫斯基將與主場球迷好好道別；巴塞主場迎戰貝迪斯後，將於下周作客華倫西亞，為今季作戰畫上句號。