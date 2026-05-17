英超｜曼聯與卡域克達成協議 來季坐正將簽約兩年

根據《BBC》報道，曼聯已經與看守主教練卡域克達成協議，後者來季將會坐正，正式成為曼聯主教練，簽約兩年並有續約12個月的選項。

卡域克來季將坐正。美聯社

卡域克獲得曼聯麾下力撐。美聯社

曼聯來季重返歐聯。美聯社

BBC：會方48小時內公布消息

《BBC》形式簽約流程正在進行中，預計會方將在未來48小時內公布這個消息。曼聯將於香港時間今晚7點半主場迎戰諾定咸森林，是球隊今季最後一場主場比賽，會方有意在主場向奧脫福球迷宣布這個消息，但一些程序有可能未能趕及完成。

據報卡域克的合約期為兩年，並有續約12個月的選項。卡域克於今年1月中接替被炒的魯賓艾摩廉的帥印，於英超領軍15場取得10勝3和2負的佳績，球隊於5月3日主場以3：2擊敗利物浦後，鎖定來季重返歐聯。「紅魔」目前以18勝11和7負得65分，排在英超聯賽榜第3位。