英足總盃｜施美安一箭定江山 曼城一球小勝車路士封王
更新時間：00:21 2026-05-17 HKT
發佈時間：00:21 2026-05-17 HKT
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英格蘭足總盃決賽，曼城憑安東尼施美安一箭定江山，以1：0擊敗車路士封王。
上半場戰情膠著，戰至末段才有較巨威脅的攻門，但兩軍半場互交白卷。施美安於下半場48分鐘有一次黃金機會，但他接應尼高奧萊利於左路的傳中，迎頂高出。施美安於72分鐘再有一次埋門機會，今季難度更高但有收穫，他接應夏蘭特於右路的傳中，巧妙地以後腳攻門破網，助曼城打破僵局。車路士及後積極反撲，以安素費南迪斯於74分鐘的射門最為近磅，但他背向龍門下起腳僅僅高出。
施華感動祝福哥帥
最終曼城憑施美安的入球，以1：0險勝車路士，於今季英格蘭足總盃封王。確定今季季後離隊的貝拿度施華賽後顯得情緒激動，他接受《BBC》訪問時表示：「看我加盟曼城後，20冠的成績實在不錯。我很在乎曼城，我衷心祝福哥帥一切順利，我十分享受與他共事，一同分享這些時刻。」
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