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足球｜傑志門神王振鵬宣布退役 明日聯賽煞科戰將寫上完美句號

足球世界
更新時間：19:52 2026-05-16 HKT
發佈時間：19:52 2026-05-16 HKT

傑志門將王振鵬今天在傑志社交媒體上載王振鵬宣布退役的短片 ，完成明天（17日）對東方的聯賽煞科戰後，這位效力傑志21個球季的老將便會結束現役球員生涯。

王振鵬05年7月至今已加盟傑志21年，是今季所有港超上陣球員中最年長的一位 。他在短片中說：「我從20歲到42歲。我覺得我能踢21年，對球員來說是很開心的事，然後在一家球隊踢了21年，也是很難得。畢竟在香港這個環境，大家也知道球隊能堅持到20年、30年的不是很多，所以我在這裡衷心感謝Ken哥（伍健）及傑志給我這個機會，然後讓我在這支球隊有一直效力的機會。」

王振鵬包括今年先後10次贏得頂級聯賽冠軍，是冠軍獎牌最多的現役球員。 他十分感謝大家的支持，認爲現在是時候退役了：「是時候跟大家說再見了，就退役了，所以在這裡是感謝大家對我21年的支持。多謝我們球隊的所有人員，包括洗衣房的阿姐、球隊的管理、還有我們一班球員還有教練。今年奪得了這個冠軍，對我來說是一個很完美的退役。」

傑志明天（周日）將在聯賽煞科戰對陣東方。傑志表示明日賽後將會向王振鵬頒發紀念品及舉行港超聯冠軍頒獎儀式，呼籲入場球迷留步，向這位傳奇門將送上最後的掌聲。

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