英超│傳阿朗素與車路士即將達成協議 擊敗多位競爭對手成藍獅新帥

正當車路士大軍忙於備戰今晚對曼城的英格蘭足總盃決賽之際，其高層全力與準新帥沙比阿朗素接洽，據報雙方已達成協調議。消息指藍獅將於英足盃賽後宣布沙比阿朗素接手球隊的消息，來季正式帶領球隊，而他今次擊敗馬高施華、伊拉奧拿等多位對手，取得車路士主教練一職。

車路士料英足盃決賽後公布

車路士早前辭退羅仙尼亞後，一直尋找接班人，並與沙比阿朗素、般尼茅夫教頭伊拉奧拿、富咸主帥馬高施華、水晶宮主教練加斯拿、前法林明高教練菲臘比路易斯接觸，最終鎖定了由阿朗素接班。雙方近日加快洽談的步伐，就個人條款接近達成一致，英國媒體《talkSPORT》指藍獅和沙比阿朗達即將達成協議，預計車路士會在今晚英足盃對曼城賽後，公布相關消息。

傳獲得車路士球員認可

知情人士透露，阿朗素作為前利物浦名將，一直等待紅軍會否辭退最近領軍成績差勁的史洛特，但未收到正面訊息下，決定接受藍獅的邀請。而車路士球員普遍認為阿朗素，認為其球員時代的冠軍氣質，可以帶領球隊贏得錦標。