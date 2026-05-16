世界盃2026│傳巴西徵召尼馬 祖奧柏度被犧牲 車路士另一將亦無緣

《ESPN》和巴西媒體《UOL》周五報導，巴西國家隊教練安察洛堤將徵召尼馬出戰美加墨世界盃，認為他最近接連為山度士上陣，有足夠狀態和強度應付頻密賽程。知情人士指尼馬意外入選，本身在名單內的球員需要犧牲，最大機會是車路士鋒將祖奧柏度(Joao Pedro)，有傳其隊友安達利山度士(Andrey Santos)亦無緣決賽周。

傳安察洛堤決定徵召尼馬

《ESPN》於周五率先報導，巴西教練安察洛堤和其教練組，一直將尼馬排除在名單外。然而當下周一正式公布名單前，安帥的想法有變，皆因尼馬於過去42日內，在山度士的12場比賽中踢了9場，整個2026年已出戰了14場，證明有足夠狀態和強度去應付世界盃的頻密賽程。報導指安察洛堤認真考慮帶尼馬前往美國，如果成事隊內就要有人騰出空位，最大機會是祖奧柏度。此子近9次為車路士披甲僅入2球，狀態下滑令教練團寧願選擇尼馬。而柏度的藍獅隊友安達利山度士，亦大有機會無緣決賽周。

祖奧柏度成為犧牲品 近期狀態差

而《UOL》之後報導，巴西足總已聯絡山度士，詢問有關尼馬的消息，出戰世盃事在必行。一位消息人士透露：「尼馬百分百入選，沒有問題。」另一位則比較謹慎，稱「可能性很大」。34歲的尼馬是巴西國家隊入球王，曾參加2014、18和22世界盃，但他之後因傷及狀態大不如前，已闊別國家隊近3年，對上一次扳上森巴軍團的球衣是2023年10月18日的世界盃外圍賽，當時球隊作客0:2不敵烏拉圭。