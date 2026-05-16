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英足盃│哥迪奧拿粉碎離隊傳言 指與曼城還有一年合約：「非最後一次到溫布萊」

足球世界
更新時間：15:09 2026-05-16 HKT
發佈時間：15:09 2026-05-16 HKT

今晚英格蘭足總盃決賽曼城將決戰車路士，上演雙藍爭冠的好戲。曼城領隊哥迪奧拿周五出席賽前記者會，被問到是否最後一次以藍月主帥身份到訪溫布萊球場時，他直言不是最後一次，因自己還有一年合約。外界之前盛傳哥帥或在今夏離隊，他本人亦一直沒有明確答覆，如今終於確認不會離隊，來季繼續留隊。(Now651台今晚10:00直播)

哥迪奧拿表示還有一年合約

哥迪奧拿於2016年入主曼城，至今剛好10年。今季一直傳出這名西班牙籍教頭或會在球季完結後離隊，藍月已準備好接班計劃，他本人多次受訪亦沒有給予明確答覆。然而哥帥周五出席英足盃決賽的賽前記者會時，有記者問他最後一次以曼城主帥身份訪問溫布萊球場，會否感到難過時，他回答：「不會，不會。我還有1年合約。」哥迪奧拿首次明確表態，今夏不會離開曼城，將會展開自己於藍月第11個球季。

擊敗車路士將取得藍月第20冠

而哥迪奧拿成為曼城主帥後，已領軍贏得19個冠軍，如果今場擊敗車路士剛好收錄第20冠，他矢言10年取得這成就不算差：「如果計算社區盾，10年拿到19冠，不算差。如果可以取得第20冠，就更加好。」曼城踢完今場後，就算將專注力放回英超，周二就會對般尼茅夫，贏波才能繼續追纏榜首的阿仙奴，哥帥指就算贏波都不可以慶祝，要立即回家應付對般尼茅夫一仗，這就是現今賽程的殘酷。

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