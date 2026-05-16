英超│艾馬利取生涯第600勝 教維拉4年全入歐戰 談下一戰：享受『艾馬利盃』

阿士東維拉周五英超主場4:2擊敗利物浦，主教練艾馬利(Unai Emery)收錄執教生涯第600勝，當中維拉的107勝並列其麾下最多。這名西班牙籍教頭帶領維拉4年，全部都取得歐戰席位，當中2年奪歐聯門劵，他直言是了不起的成就。而維拉下周三將於歐霸決賽鬥弗賴堡，艾馬利過往於此賽曾4次奪冠，他矢言會好好享受這個「艾馬利盃」。

艾馬利領維拉4年 每年都有歐戰席位

艾馬利於2022年11月接手維拉，當季率隊扶搖直上，以第7名完成英超獲得歐協聯門劵。2023至24球季，他領軍收錄第4名，球隊繼1981至82球季以來首次躋身歐聯(連同前身歐冠盃)。24至25球季，維拉因分心歐聯令英超成績下滑，但仍然以第6名完成，獲歐霸席位；今季於兼顧歐霸下仍能在英超保持強勢，提早一輪取得歐聯門劵。他領軍4季全部有歐戰席位，矢言是難得的成就：「我在這裡4年，4年都在歐洲賽，這是了不起的成就。感謝球迷的支持，我們在英超度過一個非凡的球季，真我很開心。」

艾馬利：我會享受『艾馬利盃』

而今場是艾馬利執教生涯第600勝，當中分別帶領維拉和華倫西亞贏出107場，是他領軍贏波次數最多的球隊。艾馬利的下一場比賽是歐霸決賽，如果他帶領維拉擊敗弗賴堡，除了破單一球會贏波次數外，亦摘下個人第5座歐霸獎盃，證明外界稱歐霸為「艾馬利盃」是合理評價。他表示會享受決賽：「球隊會享受比賽，並100%專注，我和團隊會讓球員們在周三提升到最佳狀態。這是一場決賽，決賽總是很難贏，是五五波的比賽。」

