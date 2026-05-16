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英超│阿士東維拉4:2利物浦奪歐聯席位 紅軍跌落第5 第6位料無緣歐聯

足球世界
更新時間：13:17 2026-05-16 HKT
發佈時間：13:17 2026-05-16 HKT

周五英超獨腳戲上演歐聯席位大戰，阿士東維拉主場4:2擊敗利物浦，壓過後者升上第4位之餘，並提早一輪取得歐聯門劵。維拉大有機會取得第4名，外界之前預想他們以第5位完季並再贏歐霸，令透過歐戰系數取得的額外歐聯席位可順延至第6位，預計難以成事。

奧尼屈堅斯、雲迪積克梅開二度 維拉大勝4:2

這場關乎英超歐聯席位分配的大戰，由維拉全取3分告終。他們憑鋒將摩根羅渣士的入球先開紀錄，換邊後雖一度被利物浦中堅華基爾雲迪積克的頭槌扳平，但前鋒奧尼屈堅斯隨後梅開二度，中場兼隊長約翰麥甘尼亦射入世界波，最終以4:2擊敗補時有雲迪積克再入頭槌的紅軍。

維拉贏波升上第4 英超第6踢歐聯機會下降

維拉贏波後，反壓利物浦升上第4位，並領先第6位、踢少一輪的般尼茅夫7分，在英超因歐戰系數額外獲得一個歐聯席位下，提早一輪鎖定歐聯門劵，完成任務。而今場的賽果，亦令英超第6位參加來季歐聯的機會減低，事緣此舉一定要維拉以第5名完成聯賽，並取得歐霸冠軍才可發生，但他們賽後37輪累積62分，比紅軍多3分，尾輪作客曼城不敗就肯定以第4名完季，甚至有機會升上第3；如要跌落第5，他們要不敵曼城，還要紅軍尾輪主場擊敗賓福特方可成事。

麥甘尼：為歐霸決賽發出訊號

維拉隊長約翰麥甘尼指他們不會理會第6名能否踢歐聯，最重要是他們鎖定歐聯席位：「這是我們在主場收官的最佳方汰。最近幾場的表現不是最好，今場面對頂級強隊，取得這樣的表現非常重要。我們重返歐聯賽場，大家都可以興奮起來，這是了不起的成就。」而維拉將於下周三歐霸決賽對德甲弗賴堡，力爭球隊近30年來首個重要比賽冠軍，他矢言這場勝仗就是最好的鼓勵：「今的表現，是為下周三的比賽發出強而有力的訊號。我已急不及待迎接決賽，希望到時可以捧盃而回。」

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