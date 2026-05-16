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世界盃2026‧列強點評│約基利斯大勇代替伊沙克 撐起瑞典鋒線

足球世界
更新時間：11:30 2026-05-16 HKT
發佈時間：11:30 2026-05-16 HKT

瑞典鋒線擁有約基利斯和阿歷山大伊沙克兩大中鋒，但後防仍然由近年於球會賽早已退居後備的域陀連迪路夫帶領，從牌面不難看出是一支攻強守弱的球隊。該隊能否以守代攻爭取出線資格，要視乎約基利斯的演出，狀態大勇的後者已代替伊沙克撐起瑞典鋒線。

瑞典攻強守弱 約基利斯世盃附2場入4球

今屆世界外瑞典表現差勁，幸好靠之前歐洲國家聯賽的成績取得附加賽席位，並接連淘汰烏克蘭和波蘭，時隔8年再次出席決賽周。該隊在上述兩場共入6球，同時失掉3球，攻強守弱的本色相當明顯，多得約基利斯包辦其中4球，最後才能贏波晉級。事實上成名較早的伊沙克，本身是瑞典最可靠的鋒將，但他因傷今季在利物浦的發展未如人意，入球產量大減；反觀約基利斯於阿仙奴越踢越好，今季各賽事已入21球，包括近4場取得3入1助攻，已代替伊沙克撐起瑞典鋒線。

連迪路夫支撐防線 連續9場有失球

瑞典已連續9場比賽有失球，隊長域陀連迪路夫無論在舊會曼聯，以及今季加盟的阿士東維拉，都出長期擔任後備，令球隊在今屆世盃難免要以守代攻。該隊要在F組與荷蘭、日本和突尼西亞爭奪出線資格，約基利斯的表現舉足輕重。

瑞典防守能力平平。路透社
瑞典防守能力平平。路透社
瑞典防守能力平平。路透社
瑞典防守能力平平。路透社
瑞典連續9場比賽有失球。路透社
瑞典連續9場比賽有失球。路透社
瑞典連續9場比賽有失球。路透社
瑞典連續9場比賽有失球。路透社

瑞典世界盃F組賽程

日期    開賽時間(香港時間)    對手
15-06    早上10:00    突尼西亞
20-06    深夜1:00    荷蘭
26-06    早上7:00    日本

瑞典焦點球員

域陀連迪路夫
位置：中堅
出生日期：17-07-1994
效力球會：阿士東維拉
國際賽上陣/入球：75場/3球

瑞典中堅域陀連迪路夫。路透社
瑞典中堅域陀連迪路夫。路透社

阿歷山大伊沙克
位置：前鋒
出生日期：21-09-1999
效力球會：利物浦
國際賽上陣/入球：56場/16球

瑞典前鋒阿歷山大伊沙克。路透社
瑞典前鋒阿歷山大伊沙克。路透社

約基利斯
位置：前鋒
出生日期：04-06-1998
效力球會：阿仙奴
國際賽上陣/入球：32場/19球

瑞典前鋒約基利斯。路透社
瑞典前鋒約基利斯。路透社

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