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英足盃│加拿祖懷念與曼聯捧盃時刻 今晚為車路士再戰曼城 「我想再捧盃」

足球世界
更新時間：09:29 2026-05-16 HKT
發佈時間：09:29 2026-05-16 HKT

車路士鋒將阿歷真度加拿祖(Alejandro Garnacho)已擺脫傷患，今晚英格蘭足總盃決賽對曼城可以候命。這名阿根廷翼鋒2年前效力曼聯時曾處過英足盃，決賽同樣鬥藍月更攻入一球，他矢言懷念當日捧盃的時刻，如今希望與新東家藍獅再次奪冠，取得職業生涯第3個錦標。

23至24球季助曼聯捧盃

阿歷真度加拿祖於2022至24年，連續2季隨曼聯殺入足總盃決賽，對手同樣是曼城。首季輸1:2無緣錦標，翌季復仇成功贏2:1，他更攻入先開紀錄的一球。此子表示懷念與紅魔捧盃的時刻：「我記得那一天。球場座無虛席，我攻入第一球。舉起獎盃的感覺無比美妙，非常特別，那是我一生夢寐以求的時刻。」

加拿祖：我想為車路士都贏一次

這名21歲阿根廷翼鋒第3次躋身英足盃決賽，恰巧對手又是曼城，只是其球衣已由紅色變成藍色。他表示想為車路士再捧一次：「我每季都會在溫布萊球場比賽，這次意義重大，今次是代表另一支球隊去比賽。我們全隊都會全力以赴，做好每一件事。」此子是藍獅於足總盃的主力成員，過去5圈悉數出場，其中4場正選，合共攻入2球，他過去2輪英超因傷倦勤，幸好現已傷瘉復出，今仗可以候命。

加拿祖是車路士在今屆足總盃的主力。路透社
加拿祖是車路士在今屆足總盃的主力。路透社
加拿祖是車路士在今屆足總盃的主力。路透社
加拿祖是車路士在今屆足總盃的主力。路透社
加拿祖表示希望首次為車路士捧走足總盃。路透社
加拿祖表示希望首次為車路士捧走足總盃。路透社
加拿祖表示希望首次為車路士捧走足總盃。路透社
加拿祖表示希望首次為車路士捧走足總盃。路透社

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