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周末睇波手冊｜C朗亞冠2爭加盟艾納斯正式賽事首冠 車路士惡鬥曼城爭英足總盃冠軍（附焦點直播表）

足球世界
更新時間：10:00 2026-05-16 HKT
發佈時間：10:00 2026-05-16 HKT

踏入季尾各大聯賽和盃賽步入尾聲，周六晚歐洲和亞洲分途上演2場盃賽決賽，英格蘭足總盃有車路士鬥曼城，車仔力拼奪冠兼補歐賽資格，而曼城則劍指今季第二冠；同日深夜更有C朗拿度帶領艾納斯出戰亞冠2決賽，鬥日本的大阪飛腳，力爭加盟後首個正式冠軍。

車路士硬撼曼城爭奪足總盃

英國足壇另一重頭戲英格蘭足總盃周六晚上演，由車路士對上曼城，藍獅近期表現掙扎，上戰1:1逼和利物浦後，以49分位列第9位，距離歐協聯席位排第7的白禮頓還差4分，在聯賽還剩下2場的情況下來年歐戰席位及及可危，足總盃成為獲歐戰資格的最後機會，車仔勢必全力出擊力拼來季歐戰資格。而今場對曼城而言亦尤為重要，目前在聯賽內和榜首的阿仙奴僅差2分，早前已在聯賽盃封王，若能成功奪得足總盃除了先完成本地雙冠王外，亦「叫糊」三冠王，因此對「藍月亮」而言亦意義重大，因此必然會全力應戰。

艾納斯亞冠2決賽鬥大阪飛腳 C朗加盟後正式賽事首冠在望

C朗自2023年遠走沙特亞拉伯加盟艾納斯，自今已過去接近三年，依然未獲正式賽事冠軍，在周二更因失誤遭希拉爾1:1逼和，錯失聯賽提早封王機會，而周六深夜C朗再有奪加盟後首個正式賽事冠軍機會，將在亞冠2中迎戰來自日本的大阪飛腳，對比之下艾納斯星光熠熠，除了C朗外亦有祖奧菲歷斯、京斯利高文和沙迪奧文尼等猛將，誓助C朗奪加盟後首個正式賽事冠軍。

 

本周末精選直播賽事

周六

開賽時間(香港時間)    賽事    對賽    直播

晚上9:30      德甲    拜仁慕尼黑 對 科隆    Now639台 

晚上10:00      英格蘭足總盃    車路士 對 曼城    Now651台

深夜1:45    亞冠2    艾納斯 對 大阪飛腳    HOY TV 77台

周日

開賽時間(香港時間)    賽事    對賽    直播

晚上6:30      意甲    祖雲達斯 對 費倫天拿    Now639台

晚上6:30      意甲    熱拿亞 對 AC米蘭    Now643台

晚上6:30      意甲    羅馬 對 拉素    Now638台

晚上6:30      意甲    比薩SC 對 拿波里    beIN Sports Connect

晚上7:30      英超    曼聯 對 諾定咸森林    Now621台

晚上9:00      意甲    國際米蘭 對 維羅納    Now638台

深夜3:00     法甲    巴黎FC 對 巴黎聖日耳門    Now643台

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