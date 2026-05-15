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英超│艾摩廉阻卡斯米路留曼聯？ 傳卡域克早上任會踢多一年

足球世界
更新時間：19:51 2026-05-15 HKT
發佈時間：19:51 2026-05-15 HKT

曼聯中場卡斯米路最近再次重申，今季約滿後肯定離隊，不會改變決定。然而英國《太陽報》引述知情人士的消息，如果看守主教練卡域克早點上任，卡斯米路就會留隊多一年，皆因他在卡帥接手後得到更多保護，可以保持最佳的身體狀態。

卡斯米路認為卡域克早上任 會留隊多一年

消息人士向《太陽報》透露，卡斯米路認為自己在曼聯的日子，本應可以延長多一年，到明年夏天才終止。這位知情人士表示：「卡斯米路向我說，他應該可以為曼聯踢多一年，因為卡域克採取了一些措施，確保他保持最佳的身體狀態。」

在卡域克麾下有9場踢足全場

在魯賓艾摩廉仍在任時，曼聯踢3421陣式，卡斯米路作為雙中場之一要兼顧更多工作，活動範圍較大，在其麾下踢了18輪英超，僅4場踢足全場；相反卡域克採用4231陣式，中場由2人變3人，卡斯米路身邊還有活力十足的明奈，其場上工作量大減，14場聯賽有9仗踢足全場，包括目前連續4輪都上陣90分鐘。

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