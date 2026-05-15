世界盃2026｜日本隊決選名單出爐 三笘薰因傷落選遠藤航入圍 長友佑都五戰世盃創歷史

日本國家隊今日（15日）正式公布2026年世界盃決賽周26人決選名單。「藍武士」陣容有喜有悲，效力英超白禮頓的翼鋒三笘薰及法甲摩納哥中場南野拓實雙雙因傷落選，但早前一直養傷的利物浦中場遠藤航則順利入圍。此外，39歲的FC東京老將長友佑都亦榜上有名，將成為歷來首位五度征戰世盃決賽周的日本球員。

將第二度領軍出戰世盃決賽周的主帥森保一，今日在記者會上交代名單細節。其中最令球迷惋惜的，是上周六在英超拉傷左腿後肌的三笘薰無奈落選。森保一透露，醫療報告顯示該名28歲白禮頓翼鋒需養傷兩個月，難以在世盃期間復出，故忍痛放棄徵召。此外，分別於季初及去年底重創十字韌帶的德甲賀芬咸中堅町田浩樹與南野拓實，均未能及時康復；葡超士砵亭中場守田英正亦名落孫山。

遠藤航帶傷入選 森保一：精神支柱

儘管受傷兵問題困擾，但2月中扭傷缺陣至今的利物浦中場遠藤航，以及重傷大半季後於2月始復出的阿積士後衞富安健洋，雙雙獲得徵召。森保一解釋，隊長遠藤航已恢復操練並提升狀態，有望季尾復出：「他的貢獻不僅在場內，作為隊長，他在場外亦能於精神層面支撐球隊。」他又特別提到老將長友佑都，指其豐富的大賽經驗能幫助隊友應對壓力。

今次「藍武士」大軍繼續以外流兵為骨幹，26人中多達23人旅歐，其中12人效力歐洲五大聯賽，包括久保建英、鎌田大地、堂安律等主力；日職球員僅得3人。陣中亦不乏潛力新星，最年輕的兩位分別是比甲聖圖爾登的20歲前鋒後藤啟介，以及德甲禾夫斯堡的21歲翼鋒塩貝健人。

森保一坦言，最終名單直至今日早上11時才敲定，對未能入選的球員感到抱歉，但強調這已是「目前最有競爭力的26人」。日本隊今屆世盃身處F組，將於香港時間6月15日首戰硬撼荷蘭隊，隨後在21日及26日分別迎戰突尼西亞及瑞典隊。

【日本隊2026年世界盃決賽周26人名單】

門將： 鈴木彩艷（帕爾馬）、早川友基（鹿島鹿角）、大迫敬介（廣島三箭）

後衞： 長友佑都（FC東京）、谷口彰悟（聖圖爾登）、板倉滉（阿積士）、富安健洋（阿積士）、渡邊剛（飛燕諾）、伊藤洋輝（拜仁慕尼黑）、瀨古步夢（利阿佛）、菅原由勢（雲達不來梅）、鈴木淳之介（哥本哈根）

中場/前鋒： 遠藤航（利物浦）、鎌田大地（水晶宮）、田中碧（列斯聯）、久保建英（皇家蘇斯達）、堂安律（法蘭克福）、佐野海舟（緬因斯）、鈴木唯人（弗賴堡）、塩貝健人（禾夫斯堡）、中村敬斗（蘭斯）、伊東純也（亨克）、上田綺世（飛燕諾）、小川航基（奈梅亨）、前田大然（些路迪）、後藤啟介（聖圖爾登）