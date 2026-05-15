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西甲│傳麥巴比與艾比路亞對巴塞前決裂 球員不滿國家打吡做後備決定拒踢

足球世界
更新時間：15:58 2026-05-15 HKT
發佈時間：15:58 2026-05-15 HKT

近期陷入各種風波的皇家馬德里，周四再出現前鋒基利安麥巴比與教練艾比路亞公開不和的場面，前者拋出「第四前鋒」論，後者直接怒懟。西班牙《阿斯報》報導，兩人交惡的導火線是上周末的西甲國家打吡，麥巴比知道自己傷瘉要先做後備下，立即稱傷拒絕進入大軍名單，之後就「無計傾」。

麥比巴國家打吡無正選 成交惡導火線

周四西甲皇馬主場2:0擊敗奧維多，後備出場的麥巴比賽後滿腹牢騷，不按常規地在球員通道無限時、無限題目接受訪問，直斥艾比路亞告訴他是球隊第四前鋒，自己可以正選，是後者叫他出任後備。而艾比路亞得知麥巴比的說法時，否認第四前鋒的說法，更強硬地指只要自己一日在位，出場陣容的決定就在他手裡，兩人公開決裂。

兩人直接公開矛盾

西班牙《阿斯報》隨即透露兩人決裂的內幕，導火線是上周末的國家打吡。在對陣巴塞隆拿前的最後一課操練，一心想成為國家打吡焦點的麥巴比得知自己不在正選名單時，立即勃然大怒，並以身體不適為由退出訓練，並缺席了大軍名單。而麥巴比之前不顧球隊到意大利度假，是另一個令兩人交惡的原因。

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