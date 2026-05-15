西甲│皇馬2:0奧維多 麥巴比不滿後備上陣怒懟教練 「佢話我係第4前鋒」

皇家馬德里在周四西甲補賽，主場2:0擊敗奧維多，在國家打吡失利後立即重回正軌。然而該隊鋒將基利安麥巴比沒有因為交出助攻而感到喜悅，他每次觸球都被自家球迷柴台，更因為未能正選而感到不滿，賽後直言是教練艾比路亞不讓他正選，更指後者告訴自己是球隊第4前鋒。

麥巴比後備上陣交出助攻

麥巴比因為肌肉傷患在過去兩輪西甲倦勤，期間有他拋低球會與女朋友到意大利渡假的負面新聞，又傳出為了不想被皇馬球迷喝倒采，本季不會再在主場賽事上陣。此子今仗回歸大軍，但先任後備，到69分鐘才出場，80分鐘妙傳中場祖迪比寧咸射入球隊今場第2球，皇馬最終贏2:0。

受訪直指艾比路亞「話佢係第4前鋒」

這名法國鋒將今場每次觸球都被球迷柴台，賽後他在球員通道接受訪問，被問到為何沒有正選上陣時，將矛頭指向教練艾比路亞：「我沒有出場，因為教練告訴我，我是球隊第4號前鋒。我已經準備好正選，這是他的決定，我不能對他生氣，要尊重他的看法，所以我接受，並由後備席開始。」他之後續指自己的順位比雲尼斯奧斯祖利亞、干沙路加西亞和馬斯坦杜安奴低，要改加努力。同時麥巴比強調和艾比路亞的關係波有問題，只是他的想法不同。

艾比路亞否認對麥巴比說他是第四前鋒。路透社

艾比路亞否認對麥巴比說他是第四前鋒。路透社

艾比路亞拒認：肯定會咁講過﹗

麥巴比說出「第4前鋒」論後，艾比路亞才出席賽後記者會，他被問到前者的說法時帶回驚訝，並強調沒有這樣說：「我隊沒有4位前鋒，也沒有對他這樣說過。他可能沒有理解好，說實話我任何時候都不會告訴他是第四前鋒，絕對沒有。」艾比路亞補充麥巴比4年前沒有進入比賽名單，今場就不應該上陣，尤其這不是決賽，也不是生死戰。