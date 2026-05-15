世界盃2026｜巴西續約安察洛堤至2030年 矢言帶森巴軍團重回世界之巔

巴西足球協會周四發聲明宣佈，已與主帥安察洛堤(Carlo Ancelotti)續約至2030年，意味着他亦有機會領軍出戰下屆世界盃，在今屆美加墨世界盃開波前續約亦表反映了巴西足協對安帥的信任十足，他亦豪言要帶領巴西重返巔峰。

巴西足球協會周四發聲明宣佈，已與主帥安察洛堤續約至2030年。AFP

安察洛堤豪言要帶領巴西重返巔峰。AFP

巴西提前與安察洛堤續約至2030年

今年66歲的意大利人主帥安察洛堤去年接掌巴西教鞭，巴西足協意圖亦十分明顯，希望這位手握5個歐聯冠軍的名帥可助巴西重回巔峰，如今提前與安帥續約至2030年，除了意味着安帥將有望領軍巴西至下屆世界盃，亦表現出巴西足協對他的信任，而安察洛堤亦在聲明中表示：「從一開始，我就明白了足球對這個國家的意義。過去一年，我們一直致力於帶領巴西國家隊重返世界之巔。」他也希望「更多勝利、更多時間和更多工作」據報巴西將於當地18日公佈世界盃的大名單，今屆巴西被分到C組，對手分別為摩洛哥、海地及蘇格蘭。

