英超│年度最佳候選名單公布 曼聯、曼城、賓福特3大獎項都有份角逐

英超賽會周四公布2025至26球季各大獎項的候選名單，曼聯隊長般奴費南迪斯、中場明奈和看守主教練卡域克，分別角逐最佳球員、最佳年輕球員和最佳領隊，與曼城成為2支在這3大個人獎項都有候選人的球隊，勝過阿仙奴。

最佳球員8人候選 阿仙奴3人成大戶

今屆英超最佳球員的候選名單共有8人，榜首阿仙奴共3人包括門將大衛拉耶、中場迪格蘭賴斯和中堅加比爾馬加希斯；曼城有2人分別是艾寧夏蘭特和安東尼施美安，另外3人就是曼聯的般奴費南迪斯、諾定咸森林的基比斯韋特，以及賓福特前鋒伊戈泰亞高。8人當中，槍手3子呼聲最高，但B費早前當選英格蘭足球先生，亦有力成為英超官方賽會最佳。

英超最佳球員候選名單。英超官方圖片

卓基、尼高奧萊利成最佳年輕球員大熱

最佳年輕球員同樣有8位候選人，曼城有卓基及尼高奧萊利；般尼茅夫亦有2人角逐，分別是中場阿歷斯史葛和鋒將高洛比；另外4人為韋斯咸中場馬迪奧斯費南迪斯、紐卡素左閘李維士賀爾、曼聯中場明奈和賓福特守將米高卡約迪。8人中以尼高奧萊利的機會最高，隊友卓基亦有不俗機會。

英超最佳年輕球員8人候選名單。英超官方圖片

曼市雙雄、賓福特3個大獎都有份角逐

而最佳領隊則有6人競逐，分別是阿仙奴主帥阿迪達：曼城教頭哥迪奧拿：曼聯看守主教練卡域克；賓福特的安祖斯；般尼茅夫主帥伊拉奧拿，以及新特蘭教頭利比斯。紅魔、藍月和賓福特都3個獎項中都有份角逐，反觀榜首阿仙奴未有人在最佳年輕球員獎項候選。

英超最佳領隊候選名單。英超官方圖片