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世界盃2026‧列強點評│日本已躋身一流勁旅 今屆世盃最強黑馬

足球世界
更新時間：08:45 2026-05-15 HKT
發佈時間：08:45 2026-05-15 HKT

日本連續8屆躋身世界盃決賽周，表現越來越好，已執教球隊8年的教練森保一，曾指今屆目標是贏得冠軍。這想法看似妙想天開，但隊中有多人外流五大聯賽，整體實力強橫，加上球隊過去大半年贏過巴西和英格蘭，是本屆賽事最強黑馬。

日本足球國家隊。法新社
日本足球國家隊。法新社

近2屆位世盃表現出色

去年3月日本已提早取得世界盃門劵，是主辦國以外首支出線的球隊，展示實力。藍武士由1998年首次參賽以來，從未缺席世盃，雖然最佳成績仍停留在16強，但近2屆贏盡口碑，2018年領先比利時2:0下被反勝，差一點入8強；上屆於分組賽接連擊敗西班牙及德國後，最終在16強互射12碼不敵克羅地亞。考慮到兩次對手最終均躋身4強，加上比賽形勢不落下風，足證日本與頂級強隊差距已收窄。

大軍陣容完整 外流兵多

該隊領隊森保一早前指出今屆目標，「我們要稱霸世界﹗」他們上場友賽作客1:0擊敗英格蘭；上年10月亦試過3:2贏巴西，以行動證明有此實力。陣容上，藍武士大部份成員外流歐洲聯賽，五大聯賽佔13人，包括中場久保舞英、翼鋒堂安律等，就算隊長遠藤航及鋒將三笘薰因傷而入選成疑，都有足夠實力與頂級勁旅抗衡。日本實力毋庸置疑，關鍵只在淘汰賽能否一錘定音，若能避免重蹈過去兩屆在關鍵時刻失守的覆轍，有望突破歷史性成績首入8強。

日本世界盃F組賽程

日期 開賽時間(香港時間) 對手
14-06     深夜4:00 荷蘭
21-06 中午12:00 突尼西亞
26-06 早上7:00 瑞典

日本焦點球員

伊藤洋輝
位置：後衛
出生日期：12-05-1999
效力球會：拜仁慕尼黑
國際賽上陣/入球：23場/1球

拜仁慕尼黑後衛伊藤洋輝。路透社
拜仁慕尼黑後衛伊藤洋輝。路透社

久保建英
位置：中場
出生日期：04-06-2001
效力球會：皇家蘇斯達
國際賽上陣/入球：48場/7球

皇家蘇斯達中場久保建英。美聯社
皇家蘇斯達中場久保建英。美聯社

堂安律
位置：翼鋒
出生日期：16-06-1998
效力球會：法蘭克福
國際賽上陣/入球：64場/11球

法蘭克福翼鋒堂安律。路透社
法蘭克福翼鋒堂安律。路透社

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