英超│阿迪達再提VAR事件 指「踢過波都不會質疑犯規」 有信心阿仙奴強勢收官

阿仙奴將於下周一英超主場對般尼，主教練阿迪達周四出席記者會，表示球隊上下都充滿能量，有信心以最強走勢收官，贏得錦標。他同時再提上輪對韋斯咸的VAR事件，指「踢過波都不會質疑犯規」，沒有任何質疑。

阿迪達指球員充滿正能量

阿仙奴距離奪取英超和歐聯冠軍還有3場，第1場就是下周一聯賽主場對已篤定降班的般尼。該隊主教練阿迪達表示球隊上下充滿能量：「球隊狀態非常好，情緒和能量水平都非常合適，現在除了幾日前受傷的賓韋特外，大部份球員都可以出場。每個人都充滿熱情，對以強勢收官都充滿信心。」

不會強求刷得失球差

槍手現時領先曼城2分，雙方有機會要以得失球差分勝負，他們在得失球暫時落後藍月一球，今仗對19位的般尼是爭取球差的好時機，但阿迪達仍謹慎道：「首先，要先贏下比賽。如果可以通過入球來改變比賽走向，就更加好。然而球隊經歷的比賽都非常艱難，這點十分重要。」

VAR事件沒有任何爭議 「踢過波都知道係犯規」

而上場對韋斯咸時，後者補時階段的入球被推翻，繼續成為球迷熱議，阿迪達指這球沒有任何爭議點：「我認為任何踢過足球的人，都不會對這個決定有任何異議。那是一次非常明顯的犯規，很高興球證明做出正確的決定。」