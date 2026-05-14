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英超│費達歷高華維迪被皇馬隊友排斥 傳曼聯想趁機搶人

足球世界
更新時間：15:54 2026-05-14 HKT
發佈時間：15:54 2026-05-14 HKT

曹亞文尼與費達歷高華維迪內訌打架的事件，隨住皇家馬德里向兩人各罰50萬歐羅而平息，但消息指隊內大部份球員都支持曹亞文尼，並開始孤立及排斥華維迪。英國媒體《每日鏡報》透露，曼聯正密切留意事態發展，有意趁機求購華維迪，希望以他作為卡斯米路的接班人。

就皇馬內部衝突事件，費達歷高華維迪被皇馬隊友排斥。法新社
就皇馬內部衝突事件，費達歷高華維迪被皇馬隊友排斥。法新社

隊友排斥華維迪 皇馬未必留人

內訌事件的起源，是華維迪認定曹亞文尼是球隊泄密者，將隊內衝突事件的過程向傳媒泄露，逐在訓練時不停對他作出過火的攔截，並多次辱罵他，曹亞文尼最終被激怒才出手。據皇馬中人透露，球會決策層和隊內與華維迪合作多年的資深隊友，在今次事件都選擇站在曹亞文尼一邊，認為華維迪是始作俑者，對他的行徑非常不滿。

曼聯有意斟介 再次接替卡斯米路

華維迪目前於更衣室已被排斥和孤立，皇馬未必會留用這位副隊長。《每日鏡報》報導，曼聯原本瞄準曹亞文尼，如今後者得到隊友支持暫無意離開，紅魔立即將目光轉向華維迪，有意趁亂帶他到英超。值得一提，華維迪在皇馬正是卡斯米路的接班人，如果他真的加盟曼聯，同樣是頂替後者的位置。

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