沙特聯│羅拔利雲度夫斯基將投希拉爾 年薪9000萬歐羅 為國家隊轉戰沙特阿拉伯

今夏將與巴塞隆拿約滿的波蘭中鋒羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)，據報已決定離隊並接受沙特阿拉伯豪門希拉爾的邀請，快將簽約作實，據報其年薪高達9000萬歐羅(約8億2609萬港元)。知情人士透露，這名37歲老將放棄與巴塞續約，選擇到西亞展開新生活，與收入無關，他這個決定是為國家隊著想，想在比賽和訓練強度較低的聯賽角逐，可以保留更多體力為波蘭出戰。

羅拔利雲度夫斯基將投希拉爾。法新社

希拉爾開出9000萬歐羅年薪合約

羅拔利雲度夫斯基與巴塞的合約快將屆滿，球會早前已表態願與他續約一年，但前提要放棄一半薪金，減至每年1040萬歐羅。多間沙特阿拉伯豪門亦對他有興趣，當中以希拉爾最積極，已開出一位年薪高達9000萬歐羅的天價合約，據波蘭體育網站《Meczycy》報導，這名37歲老將決定離開巴塞，接受希拉爾邀請，快將動筆簽約。

羅拔利雲度夫斯基將投希拉爾。路透社

羅拔仔想在較低強度聯賽效力

知情人士透露，羅拔仔想離開西甲轉戰西亞，與薪金無關，全為國家隊著想。皆因巴塞已表明他在隊中的角色不會改變，對繼續擔任替補，他擔心上陣時間少會影響狀態，加上球隊日常的高強度訓練，以他的年紀會吃不消。反觀沙特的比賽和訓練強度於歐洲聯賽低，加上他在希拉爾會有穩定的出場時間，那麼可以保留體力應付國家隊賽事，所以寧願轉到西亞搵食。