世界盃2026｜決賽半場騷名單出爐 麥當娜、Shakira、BTS強陣獻唱 半場休息或超30分鐘

2026年世界盃決賽將歷史性引入「半場騷」（Halftime Show）！國際足協（FIFA）今日正式公布表演名單，邀得樂壇天后麥當娜（Madonna）、拉丁天后夏奇拉（Shakira）及韓國人氣男團防彈少年團（BTS）同台獻唱。然而，這場星光熠熠的視聽盛宴卻引發體壇擔憂；多家媒體指出，半場騷恐令原本15分鐘的休息時間大幅延長至近半小時，勢必打亂球員的比賽節奏，為雙方主帥及體能教練帶來嚴峻考驗。

拉丁天后夏奇拉（Shakira）出演世盃決賽半場騷。路透社

拉丁天后夏奇拉（Shakira）出演世盃決賽半場騷。路透社

防彈少年團（BTS）要參加世界盃決賽的半場秀。路透社

樂壇天后麥當娜（Madonna）將在世盃決賽半場騷獻唱。路透社

2026年世盃決賽將於7月19日在新澤西的大都會人壽體育場 (MetLife Stadium)上演。FIFA官方確認，屆時的半場騷將由英國搖滾樂隊Coldplay主音基斯馬田（Chris Martin）擔任策劃，帶領麥當娜、夏奇拉及BTS等巨星傾力演出。儘管表演陣容鼎盛，但對講求競技狀態的足球比賽而言卻是一大挑戰。

超級碗模式或令休息延至半小時

據多家外國媒體披露，由於表演將直接佔用比賽草地進行，預料會大幅拖長半場休息時間。以美國體壇盛事「超級碗」為例，雖然中場表演本身僅歷時12至15分鐘，但連同搭建及拆卸舞台的工程，休息時間往往長達25至30分鐘。

事實上，足球賽事因加插環節而超時早有先例。在去年車路士對巴黎聖日耳門（PSG）的世冠盃決賽中，即使場地未受表演設施影響，半場休息亦超過了24分鐘，遠超球例明文規定的15分鐘。

打亂球員節奏 憂舞台損害草地

世盃決賽過往只設賽前表演，在半場休息加插大規模演出乃史上首次。對於早已習慣15分鐘休息節奏的頂級球員而言，在人生最重要的舞台上面對突如其來的「加時休息」，身心均需重新適應。

這無疑為雙方教練團出了一道難題：主帥可能需要調整半場更衣室訓話的節奏與方式；運動科學專家及體能教練亦要重新制定方案，確保球員在漫長的等待中既能充分休息，又能保持體溫及下半場的作戰狀態。此外，舞台設施會否對草地質素造成破壞，以及各大電視台將如何調整轉播安排，各大持份者目前均在觀望，等待FIFA盡快公布決賽的具體方案及確實的休息時長釋除疑慮。