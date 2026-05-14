意大利盃│國際米蘭2:0拉素 包攬意甲、意盃擺脫去季三亞陰霾 16年來首奪國內雙冠

意大利盃決賽周三在羅馬奧林匹高球場上演，國際米蘭憑鋒將馬古斯杜林和拿達路馬天尼斯各入一球，作客2:0擊敗拉素封王。該隊繼2009至10球季後，再次在單季包攬意甲和意盃成為國內雙冠王，同時又掃去上屆在3項賽事屈局亞軍的陰霾，隊長拿達路馬天尼斯矢言經歷上季的慘痛旅程後，要重新出發並不容易。

國米繼2009至10球季再做國內雙冠王。美聯社

國米繼2009至10球季再做國內雙冠王

國際米蘭剛周末意甲才作客3:0擊敗拉素，今仗於奧林匹高球場再對後者，同樣成為勝利的一方。他們於上半場已由馬古斯杜林和拿達路馬天尼斯各入一球，帶著兩球優勢返回更衣室，換邊後保住勝局贏2:0，奪得隊史第10座意大利盃獎盃，並時隔3年再次封王。而國米相隔16年，再次包攬意甲和意盃成為國內雙冠王，對上一次是2009至10球季，當時球隊由摩連奴帶領，除了這兩冠還有歐聯，完成難得的三冠王偉業。

掃走去季3個亞軍陰霾

球隊上季在施蒙尼恩沙基帶領下，意甲、意大利超級盃和歐聯俱屈局亞軍，今季改由名宿捷禾帶領，即成為雙冠王掃走陰霾。捷禾賽後喜言：「國米贏得兩個實至名歸的獎盃，我們度過了一個出色的球季，我們為自己、為球迷感到高興。」隊長拿達路馬天尼斯則指兩冠意義重大，「經歷上季之後，重新出發並不容易。無論是比賽內容、成績還是整體表現，我們都踢出了很好的賽季。」杜林亦附和道：「上季的經歷幫助我們成就這個賽季，以兩座獎盃完美收官，大家都非常開心。」