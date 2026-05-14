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西甲│巴塞隆拿封王後即送3分 不敵護級份子艾拉維斯 8至19位爭護級

足球世界
更新時間：12:37 2026-05-14 HKT
發佈時間：12:37 2026-05-14 HKT

巴塞隆拿剛周末提早封王後，周三西甲快車「回饋社會」，作客0:1不敵護級份子艾拉維斯，終止聯賽11場連勝走勢。艾拉維斯得到巴塞「送贈」3分後，由18位升至15位，同時令到西甲積分榜中下游非常混亂，第8位的皇家蘇斯達至19位的基羅納，合共12支球隊只相差5分，各隊要為護級而戰，避免與奧維多一同降落西乙。

巴塞在全場沒有中目標攻門下輸0:1，不敵艾拉維斯，終止聯賽11連勝走勢。路透社
巴塞在全場沒有中目標攻門下輸0:1，不敵艾拉維斯，終止聯賽11連勝走勢。路透社

巴塞無中目標攻門 「送贈」予艾拉維斯

剛周日巴塞於國家打吡主場2:0擊敗死敵皇家馬德里，提早宣告衛冕西甲，餘下3輪就成為例行公事。今場面對賽前排18位的艾維拉斯，巴塞「識做」輪換，在全場沒有中目標攻門下輸0:1，終止聯賽11連勝走勢。艾拉維斯得到巴塞「送贈」的3分，以40分升上第15位，壓過同樣累積39分的艾爾切、利雲特、馬略卡和基羅納，走出降班區域抖氣。

8至19位只差5分 12支爭護級

今季西甲的護級形勢非常混亂，來到第36輪，除了以29分敬陪末席的奧維多已篤定降班外，目前有多達12支球隊仍然要為護級而戰，8至19位之間只有5分差距，要到最後一輪才確定那兩支球隊陪伴奧維多降落西乙。現時44分的皇家蘇斯達和畢爾包，贏多一場肯定護級；同錄43分的西維爾及華歷簡奴壓力未算大；42分的華倫西亞、愛斯戴奴及奧沙辛拿要關注形勢，40和39分的5支球隊壓力最大。

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