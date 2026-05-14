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英超│曼城3:0水晶宮 輪換仍輕鬆大勝 菲爾科頓踢防守中場2助攻回勇

足球世界
更新時間：11:29 2026-05-14 HKT
發佈時間：11:29 2026-05-14 HKT

周三英超補賽，曼城輪換收起神鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland)等主力下，仍然在主場以3:0擊敗水晶宮，賽後36輪累積77分，2分落後榜首阿仙奴，繼續向後者施壓。今仗帶領球隊贏波的功臣，是全季大部份時間都表現低迷的鋒將菲爾科頓(Phil Foden)，此子客串防守中場意外地有根表現，交出2次助攻，在爭冠最後直路和世界盃名單公布前及時回勇。

為足總盃決賽輪換 收起3大鋒將

曼城為留力應付周六對車路士的足總盃決賽，將本季火力最強的進攻3人組艾寧夏蘭特、謝利美杜古和卓基放入後備席，讓較少出場的馬莫殊、沙雲奴和菲爾科頓正選攻堅。這個決定正好成為贏波關鍵，菲爾科頓於上半場中後段兩度交出妙傳，讓安東尼施美安和馬莫殊破門，藍月半場領先兩球。84分鐘，沙雲奴接應卓基的直線妙傳射入，為球隊鎖定3:0的勝局。完成今場後，曼城和阿仙奴同樣踢了36輪，後者以79分領放，藍月落後2分續排次席。

菲爾科頓踢防中交出2次助攻

針對水晶宮屯重兵於後防，低位防守的比賽策略，菲爾科頓今場串演防守中場，與同樣身型矮小的貝拿度施華負責較炮和滲透，令他盡情發揮其創造力。科頓的2個助攻相當精彩，本季英超首度於單場交出2次助攻，並終止過去7輪聯賽沒有參與入球的頹勢。這名25歲英格蘭鋒將今季大部份時間狀態低迷，由1月下旬起已失去正選，幸好他在藍月最後4場比賽，以及英格蘭公布世界盃大軍名單前及時回勇，爭取以最高光時刻完成賽季。

哥迪奧拿：今季表現最好一仗

藍月領隊哥迪奧拿亦大讚他：「水晶宮採用低位防守，需要能夠在狹小空間內創造機會的優秀球員去破解，這人就是科頓。我真的為他高興。防守型中場是他不習慣的位置，但他依然有出色的表現，當我們控球推進至禁區附近，他就能盡展所展，靠近禁區的科頓是無與倫比的。今場是他本季表現最好的一仗。」

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