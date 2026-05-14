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西甲│安察洛堤支持摩連奴回歸皇馬 「他一定可以取得輝煌成績﹗」

足球世界
更新時間：08:05 2026-05-14 HKT
發佈時間：08:05 2026-05-14 HKT

皇家馬德里近期正值多事之秋，將帥不和、球員爭執打架的場面相繼出現，有傳球會主席佩雷斯邀請紀律嚴明的摩連奴回歸執教，將皇馬更衣室般亂反正。前銀河艦隊教頭安察洛堤周二公開發聲，表示支持狂人回巢，有信心他會取得輝煌成績。同時有傳鋒線核心雲尼斯奧斯祖利亞，亦對摩帥上任持開放態度。

安察洛堤公開支持摩連奴

今季皇馬四大皆空之餘，近期更頻頻傳出更衣室內亂，最近先有消息指陣中6名球員與教練艾比路亞沒有對話，上周更有曹亞文尼與費達歷高華維迪爭執，前者出掌擊倒後者的球壇熱話。銀河艦隊希望聘請一位權威性教頭統領更衣室，整頓球員紀律，人選就是2010至13年間執教過球隊的摩連奴，但外界亦擔心他的穩守突擊戰術已經過時，有礙皇馬長期發展。

雲尼斯奧斯亦持開放態度

當年接替狂人的前皇馬教頭安察洛堤，公開支持前者回歸：「如果他重返皇馬，我會真心為他高興。他能像以往執教過的所有球會一樣，做出一番輝煌的成績。」而《馬卡報》亦指，皇馬攻擊核心之一雲尼斯奧斯對狂人執教持開放態度，覺得他回歸對球隊有好處。

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