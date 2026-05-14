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英超│卡斯米路傷瘉復操 周日對森林上演曼聯主場告別戰 直言有一事唔希望出現

足球世界
更新時間：07:30 2026-05-14 HKT
發佈時間：07:30 2026-05-14 HKT

上輪英超因傷倦勤的卡斯米路(Casemiro)，周三已經復操參與曼聯大軍合練，周日英超主場對諾定咸森林料可披甲，上演其紅魔生涯主場告別戰。這名34歲巴西老將早前受訪時指，已預想這個特別和美妙的時刻，但希望自己唔好喊，好好享受那一刻。

周三復操合練 料可披甲鬥森林

卡斯米路今夏將會結束4年的曼聯光景，現時只餘下最後2場比賽，周日早場主場對諾定咸森林，以及下周日煞教戰作客白禮頓。此子在上輪聯賽作客0:0和新特蘭時，因傷沒有隨隊，幸好他已康復，並在周三參與球隊合練，預計今場可以披甲，最後一次以紅魔球員身份於奧脫福出場。

已預想主場告別戰的場面

這名34歲巴西中場自2022年加盟曼聯起，一直深受魔迷歡迎，他今季為球隊於英超攻入9球，表現出色，球迷多次高唱「卡斯米路，再留一年」來挽留他，預計其告別戰氣氛將會更加熾熱。此子矢言已預想到時的情景：「我真的很開心，特別是球迷對我的尊重，以及對我的厚愛。這會是漂亮和特別的刻，我希望可以好好享受，餘生我都會是曼聯的球迷。」

卡斯米路：到時唔想喊﹗

然而他指到時不想在球迷面前落淚：「我希望不會在告別戰時哭起來，我的太太在球迷高呼我再留一年時，已忍不住落淚。」

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