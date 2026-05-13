香港足球盛會2026｜車路士名宿古迪仙尼為友賽預熱 表明球隊足總盃撼曼城要靠團隊取勝

「香港足球盛會2026」今夏再度在啟德主場館上演，8月1日有「朝日啤酒盃」曼城對國際米蘭，8月5日則有「健絡通盃」車路士對祖雲達斯。車路士名宿古迪仙尼在周三(13日)接受線上訪問為大戰預熱，提到球會在足總盃面對曼城，他表示「藍獅」要以團隊取勝。

車路士名宿古迪仙尼在周三(13日)接受線上訪問為大戰預熱。訪問截圖

作為意大利人的古迪仙尼也表示，很期待看到車路士與祖國勁旅祖雲達斯交手。公關提供

讚揚啟德主場館一流 期待車仔鬥老婦人

車路士在全球層面擁有龐大的粉絲群體，遠在亞洲也有眾多的粉絲，對此古迪仙尼認為球會取得許多的成就，再加上一直以來與粉絲的連結，讓球會和粉絲能維持良好的關係。古迪仙尼也大讚啟德主場館：「那是一個很漂亮的球場，雖然我還未親身去過，但看過照片，設施絕對是一流。季前賽能有五萬名觀眾入場感覺非常棒，這讓球員提早感受滿座的壓力與氣氛，是為新球季備戰的絕佳方式。我們已迫不及待想去那裡！」

古迪仙尼認為球會取得許多的成就，加上一直以來與粉絲的連結，讓球會和粉絲能維持良好的關係。公關提供

作為意大利人的古迪仙尼也表示，很期待看到車路士與祖國勁旅祖雲達斯交手，他亦強調今場比賽並不是單純的「友誼賽」：「這亦是整個球會走出去為實現目標而努力的機會，當然作為一支球隊，亦是為新球季作好準備。我同意現今的季前賽已經不完全是『友誼賽』了。當你走落球場，對陣像祖雲達斯這樣的球隊時，這就不再只是友誼賽。你想上場、你想競爭、你想贏。我相信這將會是場有趣的比賽。」他亦藉機向球迷喊話：「我們能聽到你們的聲音，感受到你們的支持。這次訪港是展示我們感激之情的絕佳機會，非常期待能盡快啟程與大家見面。」

古迪仙尼提到球會在足總盃面對曼城表示「藍獅」要以團隊取勝。公關提供

古迪仙尼表示今場「倫敦打吡」對陣熱刺份量十足。公關提供

車路士鬥曼城爭足總盃 古迪仙尼強調非靠個人就能取勝

車路士緊接將迎來兩場大戰，先在周六晚鬥曼城爭足總盃冠軍。古迪仙尼被問到對於足總盃的看法時，他表示今戰是以強勢結束今季的大好機會，也是球會爭奪歐戰資格的重要一戰，他更指今場並不能單靠個人主義獲勝：「我不認為單憑某一個球員就能成為解決方案。面對曼城，我們必須依靠整體的發揮。由正選十一人到後備上陣的球員，都必須交出最高水準的表現，才有機會捧走足總盃。」另外「倫敦打吡」對陣熱刺亦同時關乎兩隊來季命運，古迪仙尼表示今場份量十足：「熱刺目前在聯賽榜位置不太理想，而我們正為爭奪歐洲賽資格拼搏，這絕對是一場焦點大戰，球迷必定非常期待。」

「香港足球盛會2026」門票將於明日（14日）在 HKticketing 公開發售，票價介乎 $399 至 $2999。

記者：魏國謙