Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港足球盛會2026｜車路士名宿古迪仙尼為友賽預熱 表明球隊足總盃撼曼城要靠團隊取勝

足球世界
更新時間：20:04 2026-05-13 HKT
發佈時間：20:04 2026-05-13 HKT

「香港足球盛會2026」今夏再度在啟德主場館上演，8月1日有「朝日啤酒盃」曼城對國際米蘭，8月5日則有「健絡通盃」車路士對祖雲達斯。車路士名宿古迪仙尼在周三(13日)接受線上訪問為大戰預熱，提到球會在足總盃面對曼城，他表示「藍獅」要以團隊取勝。

車路士名宿古迪仙尼在周三(13日)接受線上訪問為大戰預熱。訪問截圖
車路士名宿古迪仙尼在周三(13日)接受線上訪問為大戰預熱。訪問截圖
作為意大利人的古迪仙尼也表示，很期待看到車路士與祖國勁旅祖雲達斯交手。公關提供
作為意大利人的古迪仙尼也表示，很期待看到車路士與祖國勁旅祖雲達斯交手。公關提供

讚揚啟德主場館一流 期待車仔鬥老婦人

車路士在全球層面擁有龐大的粉絲群體，遠在亞洲也有眾多的粉絲，對此古迪仙尼認為球會取得許多的成就，再加上一直以來與粉絲的連結，讓球會和粉絲能維持良好的關係。古迪仙尼也大讚啟德主場館：「那是一個很漂亮的球場，雖然我還未親身去過，但看過照片，設施絕對是一流。季前賽能有五萬名觀眾入場感覺非常棒，這讓球員提早感受滿座的壓力與氣氛，是為新球季備戰的絕佳方式。我們已迫不及待想去那裡！」

古迪仙尼認為球會取得許多的成就，加上一直以來與粉絲的連結，讓球會和粉絲能維持良好的關係。公關提供
古迪仙尼認為球會取得許多的成就，加上一直以來與粉絲的連結，讓球會和粉絲能維持良好的關係。公關提供

作為意大利人的古迪仙尼也表示，很期待看到車路士與祖國勁旅祖雲達斯交手，他亦強調今場比賽並不是單純的「友誼賽」：「這亦是整個球會走出去為實現目標而努力的機會，當然作為一支球隊，亦是為新球季作好準備。我同意現今的季前賽已經不完全是『友誼賽』了。當你走落球場，對陣像祖雲達斯這樣的球隊時，這就不再只是友誼賽。你想上場、你想競爭、你想贏。我相信這將會是場有趣的比賽。」他亦藉機向球迷喊話：「我們能聽到你們的聲音，感受到你們的支持。這次訪港是展示我們感激之情的絕佳機會，非常期待能盡快啟程與大家見面。」

古迪仙尼提到球會在足總盃面對曼城表示「藍獅」要以團隊取勝。公關提供
古迪仙尼提到球會在足總盃面對曼城表示「藍獅」要以團隊取勝。公關提供
古迪仙尼表示今場「倫敦打吡」對陣熱刺份量十足。公關提供
古迪仙尼表示今場「倫敦打吡」對陣熱刺份量十足。公關提供

車路士鬥曼城爭足總盃 古迪仙尼強調非靠個人就能取勝

車路士緊接將迎來兩場大戰，先在周六晚鬥曼城爭足總盃冠軍。古迪仙尼被問到對於足總盃的看法時，他表示今戰是以強勢結束今季的大好機會，也是球會爭奪歐戰資格的重要一戰，他更指今場並不能單靠個人主義獲勝：「我不認為單憑某一個球員就能成為解決方案。面對曼城，我們必須依靠整體的發揮。由正選十一人到後備上陣的球員，都必須交出最高水準的表現，才有機會捧走足總盃。」另外「倫敦打吡」對陣熱刺亦同時關乎兩隊來季命運，古迪仙尼表示今場份量十足：「熱刺目前在聯賽榜位置不太理想，而我們正為爭奪歐洲賽資格拼搏，這絕對是一場焦點大戰，球迷必定非常期待。」

「香港足球盛會2026」門票將於明日（14日）在 HKticketing 公開發售，票價介乎 $399 至 $2999。

記者：魏國謙

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
牛頭角的士剷上行人路釀5傷 兩女途人捱撞一死一昏迷
01:34
牛頭角的士剷行人路 兩女途人捱撞1死1昏迷 7旬司機及兩乘客同送院
突發
6小時前
方皓玟首開腔回應樂風創辦人周佩賢死訊 自揭同居真相 不知對方財困：很傷心，接受不到
方皓玟首開腔回應樂風創辦人周佩賢死訊 自揭同居真相 不知對方財困：很傷心，接受不到
影視圈
4小時前
太子花墟超羣餅店5.17結業！屹立近60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
超羣餅店太子花墟店結業！屹立60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
飲食
9小時前
子母®扎根香港營養教育十三載 以微小習慣成就下一代大健康
企業資訊
2026-05-12 08:00 HKT
樂風創辦人燒炭亡 旗下樓盤後續命運惹關注
樂風創辦人燒炭亡 旗下樓盤後續命運惹關注 旺角Elize Park已沽清 參考恒大珺瓏灣看影響
樓市動向
8小時前
《愛．回家之開心速遞》驚傳7月大結局 播足近10年終劃句號 疑因一事推倒重來開新處境劇
影視圈
9小時前
伍仲衡創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」 被網民插冇同理心：鼎爺已好傷心
伍仲衡創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」 被網民插冇同理心：鼎爺已好傷心
影視圈
6小時前
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
商業創科
10小時前
極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？平機會有回應｜Juicy叮
極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？平機會有回應｜Juicy叮
時事熱話
44分鐘前
美國總統特朗普抵達北京開始訪華。
00:21
特朗普訪華︱空軍一號飛抵北京 相隔9年再踏足中國︱持續更新
大國外交
1小時前