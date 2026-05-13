英超│卡斯米路評生涯最珍貴獎盃 首選曼聯聯賽盃錦標

卡斯米路(Casemiro)於曼聯的日子進入倒數階段，他最近不停接受媒體訪問，近日就與紅魔名宿里奧費迪南進行深度專訪。後者問他2022至23球季英格蘭聯賽盃錦標在其心目中的地位時，這名巴西中場指那是他生涯成就中最珍貴的榮譽，比起在皇家馬德里的5個歐聯寶座更重要。

卡斯米路評生涯最珍貴獎盃是聯賽盃錦標。路透社

最珍貴是22至23球季聯賽盃冠軍

2022年夏天卡斯米路由皇馬轉投曼聯，首季就協助球隊贏得聯賽盃錦標，他在決賽更頭槌破網領軍2:0擊敗紐卡素。里奧費迪南問他此冠軍在其心目中的地位時，此子表示是最形貴：「在我職業生涯所有成就中，這個冠軍獎盃(聯賽盃)是我心目中份量最重、最珍貴的榮譽。我無比珍視為曼聯拿下榮譽的每一個瞬間，悖銘記在這裡攻入的每一個精彩入球。」他續指在曼聯踢波就算球隊接連失利，球迷依然會給予鼓勵和包容，這份溫情讓他由衷喜愛。

衷心感謝曼聯球迷的鼓勵和包容

卡斯米路職業生涯共贏得25個冠軍，包括為皇馬勇奪5次歐聯和3次西甲，豈料聯賽盃錦標才是他最珍重的榮譽。

卡斯米路)於曼聯的日子已進入倒數階段。法新社