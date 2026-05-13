Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港足｜港隊6月主場鬥蒙古再作客對柬埔寨 鄭子森、比堤首入初選大名單

足球世界
更新時間：17:53 2026-05-13 HKT
發佈時間：17:53 2026-05-13 HKT

中國香港足球總會（足總）周三宣佈，港隊6月5和9日將分別出戰2場友賽，先在香港大球場對蒙古，之後再赴金邊對上柬埔寨，而從大埔外借標準流浪的鄭子森和效力傑志去年剛入籍的比堤亦初次入選初選大名單。

港隊6月5和9日將分別出戰2場友賽，先在香港大球場對蒙古，之後再赴金邊對上柬埔寨。攝影：魏國謙
港隊6月5和9日將分別出戰2場友賽，先在香港大球場對蒙古，之後再赴金邊對上柬埔寨。攝影：魏國謙
從大埔外借標準流浪的鄭子森(右下1)初次入選初選大名單。攝影：魏國謙
從大埔外借標準流浪的鄭子森(右下1)初次入選初選大名單。攝影：魏國謙

港隊國際友賽先後鬥蒙古、柬埔寨

足總公佈港隊將於6月5日和9日出戰國際友誼賽，先於5日在大球場對上蒙古，之後9日再作客對柬埔寨，並公佈41人初選大名單，效力北京國安傷癒復出的余子楠亦有入選，尚未落班的米高亦有入選大名單，而效力大埔的老將費蘭度今次則落選。值得一提是從大埔外借至標準流浪的鄭子森今季打出好表現，首次入選港隊初選大名單，另外去年剛獲香港護照的比堤亦首度入選港隊初選大名單。

 

港隊41人初選大名單:

守門員 :葉嘉宇 (標準流浪)、龐焯熙 (傑志)、潘尚希 (理文)、謝家榮 (大埔) 


後衛:鄭子森 (標準流浪)、茹子楠 (北京國安)、賓紀文 (長春亞泰)、 亞歷斯祖 (成都蓉城)、鐘樂安 (東區)、周緣德 (河南隊)、比 提、 慈 英、甘智健、林樂勤 (傑志)、龍梓軒 (九龍城)、杜 度 (理文)、 杜國榆 (南通支雲)、陳晉一 (上海申花)、梁諾恆 (深圳青年人)、 勞烈斯 (延邊龍鼎)、徐宏傑 (雲南玉昆)

 
中場 :林衍廷、余在言 (東方)、陳俊樂 (傑志)、趙聡悟 (冠忠南區)、 胡晉銘 (理文)、黃 威 (南京城市)、顏卓彬 (青島海牛)、 巴拉克 (青島西海岸)、陳肇鈞 (大埔) 


前鋒 :吳宇曦 (重慶銅梁龍)、洛迪古斯 (東方)、祖連奴 (傑志)、艾華頓、 劉家喬 (理文)、馬希偉 (陝西聯合)、李小恆 (山東泰山)、 安永佳 (上海海港)、李樂謙 (大埔)、孫銘謙 (天津津門虎)、米 高 
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
牛頭角的士剷上行人路釀5傷 兩女途人捱撞一死一昏迷
01:20
牛頭角的士剷行人路 兩女途人捱撞1死1昏迷 七旬司機及兩乘客同送院
突發
3小時前
太子花墟超羣餅店5.17結業！屹立近60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
超羣餅店太子花墟店結業！屹立60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
飲食
6小時前
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
商業創科
7小時前
子母®扎根香港營養教育十三載 以微小習慣成就下一代大健康
企業資訊
2026-05-12 08:00 HKT
方皓玟首開腔回應樂風創辦人周佩賢死訊 自揭同居真相 不知對方財困：很傷心，接受不到
方皓玟首開腔回應樂風創辦人周佩賢死訊 自揭同居真相 不知對方財困：很傷心，接受不到
影視圈
1小時前
《愛．回家之開心速遞》驚傳7月大結局 播足近10年終劃句號 疑因一事推倒重來開新處境劇
影視圈
6小時前
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
影視圈
21小時前
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
影視圈
23小時前
樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤
01:53
樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤
商業創科
18小時前
伍仲衡創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」 被網民插冇同理心：鼎爺已好傷心
伍仲衡創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」 被網民插冇同理心：鼎爺已好傷心
影視圈
3小時前