港足｜港隊6月主場鬥蒙古再作客對柬埔寨 鄭子森、比堤首入初選大名單

中國香港足球總會（足總）周三宣佈，港隊6月5和9日將分別出戰2場友賽，先在香港大球場對蒙古，之後再赴金邊對上柬埔寨，而從大埔外借標準流浪的鄭子森和效力傑志去年剛入籍的比堤亦初次入選初選大名單。

港隊6月5和9日將分別出戰2場友賽，先在香港大球場對蒙古，之後再赴金邊對上柬埔寨。攝影：魏國謙

從大埔外借標準流浪的鄭子森(右下1)初次入選初選大名單。攝影：魏國謙

港隊國際友賽先後鬥蒙古、柬埔寨

足總公佈港隊將於6月5日和9日出戰國際友誼賽，先於5日在大球場對上蒙古，之後9日再作客對柬埔寨，並公佈41人初選大名單，效力北京國安傷癒復出的余子楠亦有入選，尚未落班的米高亦有入選大名單，而效力大埔的老將費蘭度今次則落選。值得一提是從大埔外借至標準流浪的鄭子森今季打出好表現，首次入選港隊初選大名單，另外去年剛獲香港護照的比堤亦首度入選港隊初選大名單。

港隊41人初選大名單:

守門員 :葉嘉宇 (標準流浪)、龐焯熙 (傑志)、潘尚希 (理文)、謝家榮 (大埔)



後衛:鄭子森 (標準流浪)、茹子楠 (北京國安)、賓紀文 (長春亞泰)、 亞歷斯祖 (成都蓉城)、鐘樂安 (東區)、周緣德 (河南隊)、比 提、 慈 英、甘智健、林樂勤 (傑志)、龍梓軒 (九龍城)、杜 度 (理文)、 杜國榆 (南通支雲)、陳晉一 (上海申花)、梁諾恆 (深圳青年人)、 勞烈斯 (延邊龍鼎)、徐宏傑 (雲南玉昆)



中場 :林衍廷、余在言 (東方)、陳俊樂 (傑志)、趙聡悟 (冠忠南區)、 胡晉銘 (理文)、黃 威 (南京城市)、顏卓彬 (青島海牛)、 巴拉克 (青島西海岸)、陳肇鈞 (大埔)



前鋒 :吳宇曦 (重慶銅梁龍)、洛迪古斯 (東方)、祖連奴 (傑志)、艾華頓、 劉家喬 (理文)、馬希偉 (陝西聯合)、李小恆 (山東泰山)、 安永佳 (上海海港)、李樂謙 (大埔)、孫銘謙 (天津津門虎)、米 高

