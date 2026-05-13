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英超│阿仙奴今季未輸過12碼 整個聯賽只此一隊 4隊7次並列最多

足球世界
更新時間：15:24 2026-05-13 HKT
發佈時間：15:24 2026-05-13 HKT

英超下周日煞科，不同的統計數據都具有參考價值。榜首阿仙奴是本季聯賽紀律最好的球隊，黃牌最少兼沒有紅牌，連帶12碼數據都傲視同群，他們全季英超未輸過極刑，是整個聯賽唯一一隊，曼城、阿士東維拉和車路士就以2次並列第2少；賓福特、般尼、韋斯咸和水晶宮就以7次成為最多。

阿仙奴36輪英超未輸過12碼

阿仙奴於今季英超已踢了36輪，在兩大中堅加比爾馬加希斯和威廉沙列巴，以及金手套獎得主大衛拉耶帶領下，僅失了26球冠絕整個聯賽。關鍵是其守將不會作無謂犯規，特別在禁區內會小心翼翼，他們整季36場聯賽都未試過輸12碼，是全英超唯一一隊做到，次席曼城、維拉和車路士就以2次並列次席；新特蘭及熱刺各有3次；曼聯和利物浦分別有4次，與另外3支球隊相同；最多是7次，分別賓福特、般尼、韋斯咸和水晶宮。

賓福特搏到8次極刑英超最多

而獲得12碼方面，阿仙奴在此數據位列中游，與曼聯、富咸及新特蘭同樣有4次；最多是8次的賓福特；其次是7次的車路士及水晶宮。整個英超有2支球隊未取得12碼〝分別是維拉和熱刺。

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