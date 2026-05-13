沙特聯│艾納斯門將賓圖累C朗失冠非首次 去夏大球場失沙超盃 曾建議換龍門

艾納斯在周二沙特阿拉伯聯賽主場對希拉爾，贏波就可以提早封王，可是門將賓圖在補時8分鐘將客軍的界外球拍入網，最終被逼和1:1，陣中攻擊皇牌C朗拿度只差10秒就贏得登陸沙特球壇後首個正式比賽冠軍。原來賓圖已非首次連累C朗，去夏在大球場舉行的沙特超級盃決賽，他亦犯錯失守令球隊失冠，當時有傳C朗不滿其表現，曾要求高層換門將。

艾納斯周二沙特阿拉伯聯賽主場對希拉爾最終被逼和1:1。路透社

賓圖將希拉爾界外球拍入網

賽前艾納斯領先少踢1場的希拉爾5分，今場贏波就可提早封王，C朗就能摘下登陸沙特球壇後首個正式比賽冠軍。球隊於37分鐘在一次角球攻勢中，由中堅施馬根於混戰中射入開紀錄，之後一直抵擋希拉爾的反撲。到補時8分鐘最後一擊，希拉爾前場擲出「手榴彈」界外球，艾納斯門將賓圖在無壓力下準備出迎沒收皮球，豈料他和中堅恩尼高馬天尼斯相撞，甩手將皮球拍入自家網窩，將比數改寫成1:1。

艾納斯門將賓圖在補時8分鐘將客軍的界外球拍入網，C朗只能無奈苦笑。法新社

C朗差10秒奪冠 無奈苦笑

隨後艾納斯於中圈開波，球證立即嗚笛完場，主隊只差10秒就可以提前贏得聯賽錦標。當時已被換走坐在後備席的C朗，神情相當無奈，之後舉手苦笑，但他沉澱後在社交媒體發文鼓勵隊友：「夢想近在咫尺。昂首向前，我們還差最後一步﹗感謝大家今晚無與論比的支持﹗」

Cristiano Ronaldo after the full-time whistle 💔 pic.twitter.com/A9Z90TtNMz — CentreGoals. (@centregoals) May 12, 2026

去夏於大球場同犯錯累球隊失沙超盃

今次是賓圖第2次累C朗失冠，去年夏天在大球場舉行的沙超盃決賽，此子末段於一次角球攻勢中失位被攻破大門，吉達艾阿里於法定時間追和2:2，最終於12碼大戰落敗。當時傳出C朗對賓圖的表現相當不滿，要求球會換掉這名巴西國腳，找來一位更有實力的門將，但最終沒有成事。