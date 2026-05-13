西甲│佩雷斯指曹亞文尼、華維迪打架好平常 強調「他們只是孩子」 稱另一事更嚴重

皇家馬德里主席佩雷斯周二召開記者會宣布舉行主席大選，同時又提及早前曹亞文尼和費達歷高華維迪內訌動手打架的事件，他指「他們只是孩子」，你一拳我一腳非常正常，並指每年都有類似的事件，是媒體將小事化大。佩主席更指相比打架，向外泄密事件更加嚴重。

皇家馬德里主席佩雷斯指曹亞文尼、華維迪「只是孩子」，打架很平常。法新社

佩雷斯指兩人「只是孩子」

中場拍檔曹亞文尼和費達歷高華維迪早前內訌爭執，前者被華維迪嬲怒一拳揮向他，這名烏拉圭中場失去知覺，倒地時撞到頭部流血，需到醫院縫針，事件被媒體連日報導，成為球壇熱話。佩雷斯被問到此事時，表示「他倆只是孩子」，「年輕人之間就是這樣，你踢他一下，另一個又回敬一下，最後沒甚麼，還是朋友，之後會一起去嘆咖啡。」他還指自己在任26年間，每一年都有球員衝擊，2名至4名球員打架十分平常，只是媒體將事情發大。

佩雷斯認為打架事小，向外泄密才是最嚴重。新華社

認為泄密更加嚴重

佩雷斯認為打架事小，向外泄密才是最嚴重：「打架第二天就沒事，但我覺得更糟糕是這件事被泄露出去。這次泄密是我在位26年首次見到這樣的事，這讓我非常擔心。」