西甲│皇馬主席佩雷斯開記招宣布舉行大選 點名鬧記者、斥被巴塞「偷走」7個聯賽冠軍

皇家馬德里主席佩雷斯周二突然招開記者會，外界以為他是為近日隊內的內訌事件解畫，甚至乎是承擔責任而宣告辭職之際，事情發揮完全相反，他點名批評多間媒體和記者惡意抹黑球會，逼使他落台，所以宣布舉行主席大選。同時他亦重提「內格雷拉案」，指控巴塞隆拿曾賄賂球證而「偷走」了7個西甲冠軍，表示已整理了多達500頁的證據，會交給歐洲足協處理。

佩雷斯甫開始即宣布大選

佩雷斯突然於球會訓練基地招開記者會，甫到場見到記者即表示自己不會辭職，相反宣布舉行主席選舉，「我已經向董事局申請，召開大選，我們現在這屆董事會將會參選。召開選舉的原因很簡單，就是球隊正面對荒謬的局面，是由一種不利皇馬利益、針對我的輿論制造出來，並利用這局面對我進行人身攻擊，有人甚至說我已到了癌症晚期，說我到某個腫瘤中心檢查，所以我要站出來。」

預期2個月內完成選舉

79歲的佩雷斯沒有提及何時舉行大選，在記者追問下表示會在15日後召集，而西班牙《塞爾電台》引述消息指皇馬會將整個選舉壓縮在2個月內完成，這有利佩雷斯連任，但預計仍會有候選人取得足夠門檻出來與前者競逐。

點名批評媒體和記者抹黑皇馬

而佩雷斯宣布完舉行主席大選後，隨即批評多間媒體，點名斥責報章《ABC》和已結業的《Relevo》，指這些媒體經常刊登不實報導，是有組織針對皇馬的行動。他更直斥《ABC》記者大衛卡斯度，「他在報導寫我出席記者會前，向身邊人說我很累，大家認為我出場前會說這種話嗎？大衛卡斯度，我不認識你，你在場嗎？我想問你為何刊登這種報導。」然後佩主席還指會終結那些傷害皇馬的糟糕記者和假記者，不可讓他們再攻擊球會。

皇馬主席佩雷斯早前與歐洲足協主席施費林碰頭。路透社

皇馬主席佩雷斯早前與歐洲足協主席施費林碰頭。路透社

佩雷斯表示會就內格雷拉案，向歐洲足協遞交多達500頁的證據。法新社

提內格雷拉案斥巴塞「偷走」7個西甲冠軍

此外，佩雷斯亦提及內格雷拉案，這案件是指巴塞隆拿於2001至18年間向前西班牙皇家足球協會裁判技術委員會副主席內格雷拉支付約840萬歐羅，涉嫌影響球證判決。他表示用了2年時間整理了多達500頁的證據，將會交給歐洲足協處理，並指這是足球史上最大的腐敗案。同時他表示，巴塞因為內格雷拉案「偷走」了他們7個西甲錦標，「我們本可以贏得14座(西甲冠軍)，有7座被那些人搶走了，我真的不能對此保持沉默。」