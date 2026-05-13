沙特職業聯賽｜艾納斯門將最後一擊派膠遭逼和 C朗沙特首冠現變數

沙特職業足球聯賽第33輪迎來爭標「天王山之戰」，榜首艾納斯主場迎戰次席的希拉爾。艾納斯原本贏波即可提早捧盃，詎料門將賓圖完場前擺烏龍致晚節不保，痛失兩分。聯賽冠軍需戰至最後一輪方能決出，令C朗拿度登陸沙特3年來的首冠夢頓添變數。

原贏波即提早奪冠

賽前，由C朗領軍的艾納斯32戰積82分，領先少踢1場的希拉爾5分。今仗只要全取3分，即可拋離對手8分提前封王。

惟主隊開局慢熱，戰至19分鐘更被希拉爾前鋒賓施馬接應傳中頭槌破網；幸而球證示意沙積米連高域沙域越位在先，入球無效，艾納斯先避過一劫。

施馬根角球混戰射入領先

站穩陣腳後，艾納斯雖全場僅得3成6控球率，但反擊極具威脅，全場9射4中框，比對手多兩次。戰至37分鐘，艾納斯憑1次角球攻勢引發禁區混戰，中堅施馬根把握機會快腳抽入，打破僵局領先1:0。

半場補時階段，艾納斯連失擴大比數的黃金機會。先是希拉爾後防橫傳失誤，京士利高文截得皮球呈單刀姿態，但射門卻中柱彈出；及後C朗拿度接應傳中於禁區內撞射，皮球亦一飛沖天。

門將完場前派膠痛失兩分

換邊後，落後的希拉爾傾力反撲，戰局一直拉鋸。直至完場前最後一擊，希拉爾於前場擲出「手榴彈」界外球，艾納斯門將賓圖原本在無壓力下準備出迎沒收皮球，豈料恩尼高馬天尼斯突然衝前與賓圖相撞，導致後者甩手並將皮球拍入自家網窩，將比數改寫成1:1。

主隊於中圈重開後，球證隨即鳴笛完場。原本在後備席準備慶祝奪冠的C朗，目睹此戲劇性一幕後難掩震驚，一臉難以置信地黯然步入更衣室。

C朗首冠現變數

這場和局令爭標形勢頓起波瀾。希拉爾周日補賽將於主場迎戰排第8的尼奧姆SC，若順利全取3分，與艾納斯的差距將收窄至兩分。去到5月22日煞科戰，希拉爾將作客第10位的艾費哈，而艾納斯則迎戰第15位的達馬克FC；一旦艾納斯最後1輪賽果不及對手，隨時被希拉爾後上奪走錦標。