世界盃2026‧列強點評│厄瓜多爾守強攻弱 擴軍有助突破最佳成績

厄瓜多爾中後場有不少星級戰將，威廉柏曹、摩西斯卡些度都獨當一面，難怪近10輪各賽事僅失4球，但攻強守弱入球少，正是他們過去兩次出席世界盃都未能突破分組賽的關鍵。幸好今屆擴軍至48隊，小組第3名都可以過關，厄瓜多爾可望在D組突圍，再憑出色防守於淘汰賽走得更遠。

厄瓜多場中後場多猛將 摩西斯卡些度獨當一面

近年厄瓜多爾以出色防守成為南美洲實力份子，中場有效力車路士的悍將摩西斯卡些度，中堅又有已在巴黎聖日耳門坐穩正選的威廉柏曹，以及今年外借至阿仙奴後有穩定發揮的軒卡派爾，左閘還有AC米蘭的佩華斯艾斯摩比倫，失球數字持續偏低。他們在過去10場各賽事只失4球，期間取得2勝8和不敗的走勢；世盃外18場更僅失5球，比失球並列第2少的阿根廷及巴拉圭足足少6球。

擴軍有利爭出線 防守出色可望在淘汰賽走得遠

然而該隊攻強守弱，鋒線仍然要靠36歲的老牌前鋒安拿華蘭西亞撐起，入球少成為他們的致命傷，上述18場世盃外僅8勝，另有8次和波。事實上厄瓜多爾過去2次參加世盃都因為入球不足而在分組賽出局，幸好今屆決賽周擴軍至48隊，8支小組最佳第3名都可出線，他們就算3連和都有望晉級，若然闖入淘汰賽有望憑出色的防守走得更遠，突破06世界盃16強止步的最佳成績。

厄瓜多爾D組賽程表

日期 開賽時間(香港時間) 對手

15-06 早上7:00 科特迪瓦

21-06 早上8:00 庫拉索

25-06 深夜4:00 德國

厄瓜多爾焦點球員

威廉柏曹

位置：中堅

出生日期：16-10-2001

效力球會：巴黎聖日耳門

國際賽上陣/入球：34場/2球

厄瓜多爾中堅威廉柏曹。路透社

軒卡派爾

位置：中堅

出生日期：09-01-2002

效力球會：阿仙奴

國際賽上陣/入球：51場/3球

厄瓜多爾中堅軒卡派爾。路透社

摩西斯卡些度

位置：中場

出生日期：02-11-2001

效力球會：車路士

國際賽上陣/入球：60場/3球

厄瓜多爾中場摩西斯卡些度。路透社