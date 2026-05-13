英超│伊拉奧拿不在考慮之列 傳卡域克非常接近坐正做曼聯主帥

英國《每日郵報》周二報導，曼聯已將般尼茅夫教頭伊拉奧拿排除在新帥候選名單外，目前只有看守教頭卡域克是候選人，知情人士亦指後者非常接近坐正成為紅魔正印教頭，會方將於下周英超煞科日前通知球員們相關情況。

伊拉奧拿不在候選名單 卡域克呼聲更高

伊拉奧拿早前宣布今夏離開般尼茅夫後，一直有傳他是曼聯高層的心儀對象，他和看守主教練卡域克是球隊新帥的熱門人選。近日紅魔開始面見候選人，《每日郵報》周一就爆料指，曼聯已將伊拉奧拿排除於候選名單外，卡域克坐正的呼聲進一步提升。知情人士續指紅魔管理層雖未正式拍板，但卡域克已非常接近坐正獲得一紙展約，其教練組成員賀蘭特、活基治和莊尼伊雲斯等，都會獲得新約，繼續成曼聯打拼。

日英超煞科前向球員公布決定

而曼聯下周日英超煞科日將仍客白禮頓，之後球員就解釋放暑假，或參加世界盃，消息指紅魔會在最後一輪前向球員宣布新帥的情況，相信球會到時已作出最後決定。