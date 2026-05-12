世界盃2026│庫拉索突然換帥由艾禾卡特重新接手 傳與贊助商壓力有關

美加墨世界盃不足1個月展開，新丁庫拉索突然宣布換帥，上任不足3個月的路頓(Fred Rutten)離任，前任教頭、荷蘭籍老牌主帥艾禾卡特回歸接手。據報今次換帥，與庫拉索國家隊主要贊助商哥欣頓航空公司有關。

庫拉索足球國家隊。美聯社

艾禾卡特2月因女兒生病請辭

78歲的艾禾卡特之前帶領庫拉索歷史性取得世界盃決賽周門劵，可是於2月因女兒生病而請辭，由路頓接手。後者帶隊踢了2場友誼賽，分別不敵中國和澳洲，正當以為他會繼續領軍踢決賽周之際，庫拉索足總周一宣布路頓離任，由艾禾卡特重新接手，並指出其女兒身體情況好轉所以回歸。

艾禾卡特重新接手庫拉索出征世界盃。美聯社

傳贊助商施壓逼庫拉索足總做決定

然而消息指今次突然換帥，是因為庫拉索國家隊主要贊助商哥欣頓航空公司在背後施壓，要求艾禾卡特帶隊踢世盃，庫拉索足總受壓下做出這決定。

傳贊助商施壓逼庫拉索足總換走路頓。美聯社