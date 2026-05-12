西甲│摩連奴下周一宣布去向 傳皇家馬德里月底前官宣

皇家馬德里最近頻頻爆發內訌，多間媒體指球會有意聘請紀律嚴明的舊帥摩連奴回歸，以鐵腕手段統領更衣室。狂人最近經常被追問與銀河艦隊的傳聞，他在周二表示待賓菲加完成最後一輪葡超賽事後，會在下周一宣布去向。據報皇馬主席佩雷斯的弟弟力主狂人回歸，預計本月內會正式宣布及亮相。

皇家馬德里最近頻頻爆發內訌新聞。路透社

摩連奴表示下周一宣布去向

摩連奴周二葡超帶領賓菲加主場2:2賽和布拉加後出席記者會，繼續被記者追問關於皇馬的傳媒，他表示會待葡超完成後於下周一公布去向：「我的未來會由我自來給出答案，我從未都不會逃避。但現在不要逼我宣布任何事情，只有我自己才能決定何時開口。我可以說，我沒有和任何球會的任何人對話，在賽季前我只專注於比賽。」葡超將於本周末煞科，賓菲加最後一輪聯賽將於周六作客艾斯杜尼。

皇馬有意聘請舊帥摩連奴回歸以鐵腕手段統領更衣室。路透社

佩雷斯弟弟親自與狂人談判

媒體指狂人與賓菲加的合約內，有季尾特定時間解約的條款，為他回歸皇馬開綠燈。西班牙知名記者拉蒙艾華利斯就在個人網上節目表示，銀河艦隊已正式與摩連奴的經理人接洽，狂人亦有參與對話，並向舊會開出條件，進度理想。艾華利斯還表示，今次是皇馬主席佩雷斯的弟弟安歷基力主摩帥回歸，亦是參與談判的皇馬代表。