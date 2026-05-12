英超│阿仙奴公平競技榜領放 最少黃牌無紅牌踢法最乾淨 車路士、熱刺紀律最差

英超尚餘最後2輪比賽，爭冠、歐聯之爭和最後一個降班席位仍未確定，但公平競技獎幾乎肯定由阿仙奴取得。槍手在本季英超只有49面黃牌，沒有紅牌，在公平競技榜遙遙領先10分，是整個聯賽踢法最乾淨的球隊。紀律最差是車路士，36輪共有7張紅牌；熱刺則是紀律第二差的隊伍。

英超公平競技榜。網上圖片

阿仙奴踢法最乾淨 最少黃牌無紅牌

公平競技榜的計算方法，是黃牌1分，直紅5分，兩黃一紅就3分。本季英超僅3支球隊沒有紅牌，分別是榜首阿仙奴、次席曼城和白禮頓，前者還要是整個聯賽黃牌數目最少的球隊，僅得49面，總分為49分高踞榜首，是全英超踢法最乾淨的球隊。緊次是59分，共有3隊，分別是利物浦、列斯聯和阿士東維拉，曼城及諾定咸森林就以63分分別排第5和第6位。

車路士紀律最差 全季7面紅牌

整個英超紀律最差的球隊，是109分的車路士，他們共有80面黃牌、4面紅牌、3次兩黃一紅；第2差是熱刺，88黃、3紅、1次兩黃一紅，共有106，兩隊亦是聯賽中僅有2支超過100分的隊伍。