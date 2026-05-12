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西甲│巴塞隆拿5小時勝利巡遊賀奪冠 諷刺皇馬同雲尼斯奧斯

足球世界
更新時間：12:57 2026-05-12 HKT
發佈時間：12:57 2026-05-12 HKT

新科西甲盟主巴塞隆拿周一在內市舉行勝利巡遊，與75萬名球迷和市民分享喜悅，全城都變成紅藍色。整個勝利巡遊歷時長達5小時，球員們除了唱歌、跳舞、與球迷互動及簽名外，還拿出雪糕筒及沙灘波等道具，諷刺死敵皇家馬德里。

5小時勝利巡遊吸引75萬名球迷

巴塞隆拿在周日西甲國家打吡主場2:0擊敗次席皇家馬德里後，提早確定衛冕成功，賽後立即接過冠軍獎盃，並在翌日舉行勝利巡遊。巡遊於當地時間傍晚5時開始，球員們和教練團隊登上雙層開篷巴士由主場魯營球場出發，沿途穿過巴塞隆拿市的主要幹道及地標，吸引到75萬名球迷和市場上街一起慶祝。

帶同西甲、西班牙超級盃出巡

球隊帶同今屆取得的西甲及西班牙超級盃獎盃進行巡遊，波蘭前鋒羅拔利雲度夫斯基和門將施捷斯尼坐在上層車頭，其他球員一邊揮舞旗幟，一邊品嚐西班牙火腿、漢堡包和薄餅等美食。周日賽前接獲父親去世消息的教練費歷克，巡遊期間比較低調，但仍不時與球員歡呼。

不忘諷刺皇馬及雲尼斯奧斯

而巡遊亦少不了挖苦死敵的環節，鋒線超新星拉明耶馬舉起一件印上「感謝上帝，我不是皇馬人」的巴塞球衣；球員們亦接過球迷的沙灘波，在巴士上層互拋，諷刺皇馬的巴西翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞更適合去沙灘踢波。

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