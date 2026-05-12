英超│占士麥迪臣時隔368日復出 成熱刺最後2輪護級救命草

熱刺雖然在周一英超未能全取3分，主場被列斯聯逼和1:1，但中場占士麥迪臣復出後備上陣，相隔368日再次於正式比賽出場。這支倫敦球會因傷病問題嚴重，今季中前場欠缺一位具創造性的球員，其回歸剛好成為球隊的救命草，尚餘兩輪聯賽協助球隊護級。

麥迪臣時隔368日於正式比賽出場

占士麥迪臣於去年5月的歐霸4強首回合弄傷膝部提早收咧，到今季的季前賽復出，可是又不慎弄斷右腳前十字韌帶，一直在十字軍行列。此子養傷近9個月，在過去3輪英超回歸大軍名單，但沒有出場，直到今仗終於披甲，時隔368日再度於正式比賽亮相。他在85分鐘入替馬菲斯泰爾，連同補時踢了接近20分鐘。他久梳戰陣狀態未回復，共有1次傳中和12次傳球，其中1次持球突破差點為球隊搏到12碼，他在禁區內與列斯聯鋒將盧卡斯尼美查接觸後倒下，VAR介入後認為沒有犯規。

迪沙比：希望他在最後時刻成為重要原素

熱刺今季受嚴重傷病問題困擾，多位具有創造性的鋒將包括古度斯、沙維西蒙斯和古路施夫斯基都相繼受傷，球隊攻力大減以致成績每況愈下。麥迪臣趕及在英超收咧前復出，可望激活熱刺的攻力，球隊主教練迪沙文亦期待道：「他是一個完全不同級別的球員，無論是個人能力，還是領袖品格。我希望他在最後時刻成為對球隊至關重要的一環，今場的出場時間已經比他周日估算要長。」