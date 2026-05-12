英超│熱刺被阿仙奴VAR事件牽連？ 迪沙比：球證受影響唔冷靜﹗

熱刺在周一英超獨腳戲領先下未能保住勝局，主場被列斯聯逼和1:1，未能進一步拉開與韋斯咸的差距。今仗下半場有兩次犯規需要VAR介入，結果列斯聯獲得12碼；熱刺則未能得到極刑，後者主教練迪沙比指球證基列特在比賽時不夠冷靜，帶著情緒去執法，直言他或許是受到阿仙奴對韋斯咸一仗的VAR爭議事件影響，在巨大壓力下工作。

VAR下半場兩次介入 熱刺未獲12碼

急需搶分護級的熱刺，甫開賽即主動搶攻，直至下半場50分鐘由鋒將馬菲斯泰爾射入世界波開紀錄。然而泰爾於24分鐘後由功臣變罪人，他在禁區內倒掛解圍時踢中列斯聯中場艾芬安柏度，經VAR介入後判罰12碼，前鋒卡維特利雲操刀建功扳平。主隊於補時13分鐘有中場占士麥迪臣在禁區內與列斯鋒將盧卡斯尼美查接觸後倒下，VAR翻看片段後認為沒有犯規，最終雙方賽和1:1。熱刺未能趁韋斯咸本輪輸波而進一步拉開分差，賽後比後者多2分排17位，餘下2輪繼續為護級努力。

迪沙比指球證受影響唔夠冷靜

今場是阿仙奴對韋斯咸後首場英超比賽，由於該仗球證卡雲拿補時階段推翻鐵錘幫的入球惹來爭議，基列特在巨大壓力下執法，不停告誡雙方球員和場邊教練團成員，熱刺主帥迪沙比直言他可能受槍手事件牽連而欠缺冷靜：「由比賽第一分鐘開始，球證就對我說如果站在教練區外，會立即給予黃牌警告。今日的裁判組由始至處於極度不穩的狀態，或許他們是因為阿仙奴對韋斯咸一仗所發生的事，承受了巨大壓力。我不想具體談論那一個判罰，球證今場完全不冷靜。」

認為韋斯咸入球被推翻完全正確

而迪沙比亦就韋斯咸入球被推翻發表其意見，指出那是百分之一千的犯規，肯定有問題，是無需爭議的事實。