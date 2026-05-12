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英超｜熱刺護級失寶貴兩分 迪沙比盼列斯聯鬥韋斯咸時保持水準

足球世界
更新時間：07:32 2026-05-12 HKT
發佈時間：07:32 2026-05-12 HKT

熱刺今晨以1：1被列斯聯逼和，賽後僅領先韋斯咸兩分，聯賽尚餘兩輪下，護級形勢相當緊湊。熱刺主帥迪沙比盛讚對手今場表現，並希望在煞科戰作客韋斯咸的列斯聯，能夠保持今仗的水準。

熱刺之後兩場的對手為車路士和愛華頓，韋斯咸則要面對紐卡素和列斯聯。迪沙比表示：「我們今場表現雖談不上出色，但踢得不錯，承受了很大的壓力。我們踢得不夠冷靜，一心想要盡快取勝，而我們必須拼到最後一刻。列斯聯今天踢得很好，我希望他們對韋斯咸時也能保持這個水準，這才是應有的競爭精神。」列斯聯於早一日，已經確定護級成功。

迪沙比盼列斯聯鬥韋斯咸時保持水準。路透社
迪沙比盼列斯聯鬥韋斯咸時保持水準。路透社
泰爾為熱刺打開紀錄。美聯社
泰爾為熱刺打開紀錄。美聯社
泰爾的倒掛解圍令熱刺輸12碼兼失分。路透社
泰爾的倒掛解圍令熱刺輸12碼兼失分。路透社

「泰爾年輕 犯錯可理解」

今場為熱刺打開紀錄的泰爾，及後犯錯於禁區內以倒掛解圍跌中對手輸12碼。迪沙比為愛將護航：「我對於送了12碼給對手感到遺憾，但泰爾有一記精彩的入球。他非常年輕，對我來說犯錯不是問題，我為他的態度和鬥志感到高興。他為自己的失誤感到抱歉，這種事發生在年輕球員身上可以理解。」

「球證不在狀態」

今場另一焦點是熱刺於103分鐘，占士麥迪臣疑被絆跌但未有獲判12碼。迪沙比不希望評論個別情況，但對於球證入場的表現有微言：「球證今天的狀態不在最佳，或許他不夠冷靜。這對最終結果沒有影響，麥迪臣的情況我沒有看清楚。昨天韋斯咸對阿仙奴那場對所有人來說都很艱難，或許對球證來說也一樣。」

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